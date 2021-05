Absolut Rainbow 2021 Limited Edition, una Vodka omaggio ai diritti LGBTQ+

Lo storico brand svedese celebra Gilbert Baker, l’artista americano e attivista per i diritti LGBTQ+ noto per aver ideato nel 1978 la bandiera arcobaleno. “Inclusività, diversità di identità e di opinione, Elena Pedrazzi Brand Manager Pernod Ricard: “fiducia nel cambiamento sono valori cari ad Absolut”

Un omaggio a Gilbert Baker, l’artista americano e attivista per i diritti LGBTQ+ noto per aver ideato nel 1978 la bandiera arcobaleno, diventata negli anni non soltanto un simbolo di inclusione, pace e amore, ma emblema di apertura e piena consapevolezza che il mondo è un’inestimabile ricchezza fatta di colori unici e infiniti.

In occasione dei 40 anni della propria attività Absolut, l’iconico brand di vodka presenta la limited edition Absolut Rainbow 2021, una bottiglia in edizione limitata, il cui obiettivo è celebrare i 40 anni del brand a supporto della comunità LGBTQ+.

“Inclusività, diversità di identità e di opinione, fiducia nel cambiamento sono valori cari ad Absolut che negli ultimi 40 anni ha sempre supportato la libertà d’espressione e il confronto costruttivo tra le persone”, afferma Elena Pedrazzi Brand Manager Pernod Ricard. “Il concetto del mixing people, da sempre presente nel DNA del brand, riconosce nella diversità degli individui un valore aggiunto e conferma ancora oggi l’impegno dell’azienda nell’affermare che a prescindere dal sesso, dalla religione e dal colore della pelle, siamo tutti liberi e uguali, ma con caratteristiche uniche, differenti che ci rendono chi siamo”.

Dal 1981 Absolut supporta la comunità LGBTQ+ sostenendo fermamente che un mondo colorato, senza alcun tipo di barriere linguistiche, sessuali sia qualcosa per cui lottare.

Il design della bottiglia realizzata in collaborazione con la Gilbert Baker Foundation, un’organizzazione no-profit con sede a New York fondata nel 2017 con l’obiettivo di portare avanti l’eredità del designer-attivista, è una rielaborazione dell’iconica bottiglia realizzata nel 2008 con Gilbert stesso.

La bandiera, protagonista della bottiglia, è realizzata con colori metallici, vivaci, che prendono vita da diverse angolazioni grazie al liquido che funziona come una lente di ingrandimento. Sul retro della bottiglia compare la scritta “Sway It with Pride”, che rende omaggio ad un artista rivoluzionario e alla sua eredità, che ancora oggi continua a vivere.

Elin Furelid, Global Senior Marketing Manager Portfolio & Design di Absolut dice: “La bandiera arcobaleno, creata come “regalo per il mondo” da Gilbert Baker, è un simbolo di speranza, di parità di diritti e della libertà di amare chi si vuole. Come sostenitori di lunga data della comunità LGBTQ+, la bottiglia Absolut Rainbow 2021 è dedicata al nostro caro amico”.

La limited edition Absolut Rainbow 2021 fa parte della campagna #IRL (in real life), lanciata a gennaio 2021 dall’azienda e sottolinea l’importanza, in questo momento storico, dell’essere uniti anche se a distanza, nell’attesa del giorno in cui si potrà tornare a stare liberamente insieme nella vita reale.

One Source, Una sola fonte, è la filosofia di produzione di Absolut Vodka da più di 100 anni: ogni aspetto del percorso produttivo si svolge nel piccolo villaggio di Åhus nel sud della Svezia. Realizzata esclusivamente con ingredienti naturali, Absolut Vodka ha un gusto ricco, corposo e complesso, ma allo stesso tempo morbido, con un netto carattere di grano. Si percepiscono note di caramello e vaniglia, mentre la nota finale è fresca e fruttata.