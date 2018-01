Abi, Patuelli confermato presidente: al via il 3°mandato

La riconferma per il prossimo biennio ha richiesto una modifica dello statuto. – Patuelli: “Completare le riforme italiane per ridare competitività alle banche italiane”.

Antonio Patuelli sarà il presidente dell’Abi anche nel biennio 2018-2020. La conferma è arrivata stamattina, con il comitato esecutivo dell’associazione bancaria italiana che ha approvato all’unanimità la proposta di concedere a Patuelli un terzo mandato alla guida di Palazzo Altieri.

Il comitato esecutivo dell’Abi “ha approvato all’unanimità la proposta di Carlo Messina e Luigi Abete di rinnovare per il prossimo biennio Antonio Patuelli come presidente”, ha spiegato ai giornalisti Camillo Venesio, vice presidente Abi, durante una pausa della riunione odierna.

La conferma ha richiesto la modifica dello statuto dell’Associazione. Il nuovo statuto prevederà sempre due mandati biennali, con la possibilità di un terzo, in casi eccezionali, per il quale sarà richiesto un quorum qualificato del 75%.

Il presidente continuerà ad implementare il lavoro realizzato nel corso dei precedenti mandati, con l’obiettivo di “completare le riforme italiane che ridiano competitività alle banche italiane in Europa senza privilegi né discriminazioni”, ha affermato.

“Confido e prego perché nel 2018 le banche sane italiane non abbiano altri oneri straordinari e si apra una fase di maggiore serenità, costruttività e produttività per tutti”, ha aggiunto Patuelli, sottolineando come “il ruolo delle banche sane è stato di una pesantezza assoluta”.