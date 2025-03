A2a: nel 2024 l’utile sale del 31%, investimenti record a quota 3 miliardi

Cda proporrà dividendo di 0,10 euro per azione. L’Ad Mazzoncini: “Risultati consolidano il ruolo di A2a nel settore industriale e infrastrutturale del nostro Paese, in Assemblea proporremo piano di azionariato diffuso”

Utili in forte crescita e investimenti record per A2a nel 2024, ma il titolo scivola dello 0,9% zavorrato dalla giornata difficile delle Borse (Ftse Mib -1,4%).

A2a: utile sale del 31%

A2a ha chiuso il 2024 con un utile netto di 864 milioni, in crescita del 31,1% rispetto ai 635 milioni del 2023. L’utile netto ordinario è invece salito del 29% a 816 milioni, mentre i ricavi sono scesi del 13% 12,857 miliardi a seguito in prevalenza della contrazione dei prezzi delle commodities energetiche con un Pun medio annuo pari a 108,4 euro/MWh (in calo del 14,9%) e il costo medio del gas al Psv a 36,3 euro/MWh (in diminuzione del 14,3%), spiega la società in una nota.

Gli investimenti complessivi sono saliti a 2,941 miliardi, di cui 1,512 miliardi destinati ad investimenti organici (+10% rispetto all’anno precedente) e 1,429 miliardi di euro destinati ad operazioni di M&A, riconducibili prevalentemente all’acquisizione da e-distribuzione del 90% del capitale sociale di Duereti. Il margine operativo lordo si è attestato a 2,328 miliardi (+18%), mentre la posizione finanziaria netta è di 5,835 miliardi (4.683 miliardi al 31 dicembre 2023) e il rapporto Pfn/ebitda risulta pari a 2,5 volte.

Per quanto riguarda il 2025, A2a stima un ebitda compreso tra 2,17 e 2,20 miliardi di euro e un utile netto di gruppo, al netto delle poste non ricorrenti, compreso tra 0,68-0,70 miliardi di euro.

Dividendo di 0,10 euro per azione

Il cda proporrà all’assemblea ordinaria un dividendo di 0,10 euro per azione, corrispondente ad un monte dividendi pari a circa 313,3 milioni di euro, in crescita del 4,4% rispetto al dividendo distribuito lo scorso anno, pari a 0,0958 euro per azione.

L’Ad Mazzoncini: “Investiti quasi 3 miliardi, record storico”

“I risultati approvati oggi, consolidano il ruolo di A2a nel settore industriale e infrastrutturale del nostro Paese. Nel 2024 abbiamo investito quasi 3 miliardi di euro, record storico per il nostro gruppo. Nell’ultimo anno la generazione da fonti rinnovabili ha rappresentato circa il 50% della nostra produzione totale, in crescita rispetto al 2023: abbiamo quindi potuto offrire al mercato maggior quantità di energia green, un fattore importante per il processo di decarbonizzazione e la stabilizzazione dei prezzi a beneficio di famiglie e imprese”. Lo ha affermato Renato Mazzoncini, ad di A2a, commentando i dati del 2024. “Le attività che abbiamo realizzato ci hanno consentito di raggiungere un ebitda superiore a 2,3 miliardi e un utile netto superiore a 800 milioni. Questo ci permette di proporre alla prossima assemblea un dividendo pari 0,10 euro per azione in crescita del 4,4%”.

“Il gruppo ha creato nuove opportunità occupazionali con oltre 1.600 nuovi dipendenti che, con la loro professionalità hanno contribuito al raggiungimento di queste ottime performance”, ha continuato Mazzoncini. “La volontà di condividere e coinvolgere tutti i colleghi, parte attiva di questo percorso di crescita, si concretizza anche nel piano di azionariato diffuso che proporremo alla prossima assemblea degli azionisti”, ha aggiunto.