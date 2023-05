A Thomas Adès assegnato il premio Music and Opera della Fondazione spagnola BBVA

La BBVA Fondation (Bilbao- Madrid) assegna a Thomas Adès il premio Award Music and Opera al musicista e direttore d’orchestra inglese

Il BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Music and Opera è stato assegnato a Thomas Adès per “la straordinaria portata internazionale del suo lavoro, che lo rende uno dei musicisti più acclamati del nostro tempo”. La giuria sottolinea “la capacità comunicativa della sua musica, che si connette trasversalmente con pubblici diversi aprendo orizzonti per il futuro” attraverso un “vasto catalogo di composizioni che copre tutti i generi: sinfonico, pianoforte, musica da camera, balletto e opera. Queste qualità, unite alla sua intensa attività di pianista e direttore d’orchestra, ne fanno un punto di riferimento imprescindibile nell’attuale panorama musicale. Adès, che possiede una profonda conoscenza della tradizione musicale occidentale, mostra grande interesse per la sua reinterpretazione, incorporando elementi provenienti da fonti musicali molto diverse”.

Comporre un’opera è come essere trascinati in un buco nero

Una definizione in cui si riconosce lo stesso vincitore, come ha affermato in un’intervista realizzata pochi minuti dopo aver appreso la notizia del premio: “L’emozione è una dimensione suprema per ogni artista. Credo che la mente razionale debba essere trascesa per costruire qualcosa di nuovo. Naturalmente la razionalità è sempre presente e fa parte del processo, ma la verità è che non riesco a separare l’emozione dalla ragione. Quando lavoro lo faccio principalmente per istinto, una sorta di sopravvivenza per cercare di passare da un punto all’altro. Se, a volte, tengo in equilibrio tra idee o processi razionali con quell’istinto, forse è qualcosa che si osserva più dall’esterno. Sono entusiasta che questo sia il modo in cui viene percepito dal pubblico; È il riconoscimento che mi incoraggia e mi ispira”.

Una delle chiavi di questo ampio legame con il pubblico è, secondo Victor García de Gomar, segretario della giuria e direttore artistico del Gran Teatre del Liceu, “la sua capacità di combinare le tecniche compositive contemporanee con le risorse per restituire emozione ed espressività da il palco alla stanza. Riesce a riportare la musica nel suo spazio più naturale, che è l’orecchio, creando una perfetta armonia tra l’orecchio e la mente; Questo è ciò che rende la sua musica enormemente moderna, attraverso un linguaggio che si connette con gli affetti, collegando il razionale con l’emotivo. Creare musica che deve essere espressa, non solo eseguita“.

Chi è Thomas Adès

Thomas Adès (Londra, Regno Unito, 1971) ha studiato pianoforte con Paul Berkowitz e composizione con Robert Saxton alla Guildhall School of Music and Drama e ha completato la sua formazione con i compositori Alexander Goehr e Robin Holloway al King’s College di Cambridge. Il suo catalogo comprende quasi novanta opere che comprendono musica per orchestra da camera e ensemble, orchestra, scena (opera, balletto, orchestra e coro…), voce solista e strumento. È stato compositore associato della Manchester Hallé Orchestra, direttore musicale del Birmingham Contemporary Music Group, direttore artistico dell’Aldeburgh Festival, Richard e Barbara Debs Chair of Composition alla Carnegie Hall e socio artistico della Boston Symphony Orchestra. come Britten Chair of Composition alla Royal Academy of Music di Londra.



Come direttore, si esibisce regolarmente con la Los Angeles Philharmonic, la London Symphony Orchestra, la Royal Concertgebouw Orchestra (Amsterdam) e la Finnish Radio Orchestra. Come pianista ha tenuto concerti da solista alla Carnegie Hall (New York) e alla Wigmore Hall (Londra) ed è interprete di dischi dedicati alle composizioni per violino e pianoforte di Stravinskij e alle opere di Janáček, nonché del volume American Counterpoint, in cui Sir Simon Rattle e Michael Tilson Thomas dirigono la City of Birmingham Symphony.