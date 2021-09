5G, Tim prima in Europa secondo i Global Awards di Opensignal

L’ente indipendente ha inserito il Gruppo guidato da Luigi Gubitosi tra le reti più performanti a livello globale. Spiccando per velocità in download e sui miglioramenti di prestazioni rispetto al 4G

Tim si aggiudica il primato europeo per velocità di download nella rete mobile 5G. L’ente globale indipendente per la misurazione della user experience delle reti mobili ha pubblicato il report “5G Global Mobile Network Experience Awards”, riconoscendo alla società guidata da Luigi Gubitosi il primo posto nella classifica degli operatori con la più alta velocità di download (296.5 Mbps) e upload (24,5 Mbps) in Europa. A seguire si segnalano Orange in Francia con 267,3 Mbps e Vodafone Spagna con 246,5 Mbps.

Basata su un’analisi indipendente delle misurazioni raccolte dal 1° gennaio al 29 giugno 2021, la ricerca ha analizzato l’esperienza d’uso dei clienti nella rete mobile dei principali operatori mondiali e ha rilevato che gli utenti Tim hanno raggiunto una velocità 5G di download oltre il 1000% più veloce della velocità di download del 4G.

A livello mondiale, invece, il report posiziona Tim all’ottavo posto, sono gli operatori asiatici a dominare la classifica. Il report firmato Opensignal di settembre 2021, ha premiato FarEasTone, l’operatore del Taiwan, per la migliore velocità in 5G, con un valore medio di 447,8 Mbps.

Invece, nella sezione che valuta i miglioramenti nel passaggio dalla rete 4G al 5G in termini di velocità di download e upload, oltre che nel miglioramento in termini di esperienza di gaming online ed esperienza di video in streaming, Tim si trova più in basso (ma in ogni caso tra i migliori al mondo), dopo AIS (Thailandia), Rakuten (Giappone), Zain (Arabia Saudita) e ovviamente FarEasTone (Taiwan).

Precisamente, guardando alla velocità di download, quella di TIM sulle sue reti di quinta generazione è del 1027,8% superiore rispetto al 4G, mentre la velocità in upload è del 157,3% superiore a quella in 4G.

Questo riconoscimento conferma ancora una volta l’impegno del Gruppo nello sviluppo di connessioni di reti fisse e mobili sempre più elevate ed una customer experience d’eccellenza. Il 5G, insieme alle reti ultrabroadband, è una delle leve per la digitalizzazione del Paese. Grazie a queste soluzioni sarà possibile accelerare la diffusione delle tecnologie Cloud, dell’Intelligenza Artificiale e dei big data, portando enormi vantaggi nella vita dei cittadini e dell’industria e della Pubblica Amministrazione.