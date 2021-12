5G, Tim: nuovo record europeo sulla velocità di connessione

Il primato è stato raggiunto su rete live a Roma, grazie alla collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies, utilizzando un device basato su Snapdragon X65 5G Modem-RF System di quarta generazione

Dopo il primato dei 4 gigabit al secondo, Tim stabilisce un nuovo record europeo nel campo del 5G. La società di telecomunicazione ha realizzato – insieme a Ericsson e Qualcomm Technologies – una connessione in grado di superare stabilmente la velocità di 5 gigabit al secondo in downlink su rete live 5G, con picchi di oltre 5.2 gigabit al secondo. Grazie a un dispositivo basato su Snapdragon X65 5G Modem-RF System e architettura 5G standalone.

In particolare – si legge in una nota del gruppo – questa innovativa connessione ultra-broadband è stata ottenuta mediante la funzionalità di “Dual Connectivity”, combinando le frequenze a 3.7 GHz e ad onde millimetriche (26 GHz), sfruttando 800 MHz di ampiezza di banda sulla frequenza a 26 GHz. Tale soluzione di accesso wireless su rete live è stata efficacemente integrata in 5G Stand Alone (SA) completa, dotata quindi di una innovativa core network 5G.





Stefano Siragusa, deputy del direttore generale e chief Network, operations & wholesale officer di Tim ha commentato: “Il risultato ottenuto ci permette di accelerare nello sviluppo di soluzioni 5G end-to-end, abilitando offerte ad elevato valore aggiunto per i nostri clienti, dalla Cloud Transformation alle Reti Private 5G per lo Smart Manufacturing, fino alla piena digitalizzazione di tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni del Paese”.

Emanuele Iannetti, Presidente e Amministratore delegato di Ericsson in Italia, ha affermato: “Un importante passo avanti nell’evoluzione verso reti 5G rispondenti alle esigenze di velocità, bassa latenza e sicurezza richieste da consumatori, industrie e pubblica amministrazione”.

Mentre Enrico Salvatori, Svp e presidente Emea, Qualcomm Europe, ha ribadito l’importanza del sistema Snapdragon X65 5G Modem-RF e il fatto che “questo risultato segna un altro passo verso la prossima fase del 5G, che estenderà le sue capacità attraverso la banda larga mobile, l’IoT industriale, il wireless fisso e le applicazioni di rete privata 5G”.