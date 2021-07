Zoom, shopping da 15 miliardi per crescere nelle videochiamate

La società ha comprato Five9, operatore di call center basato su tecnologia cloud – È la più grande acquisizione mai effettuata dall’azienda

In questo anno e mezzo di pandemia Zoom è stato un vero punto di riferimento per i lavoratori e gli studenti e in generale per tutti coloro che hanno cercato di rimanere in contatto con il mondo esterno, affidandosi alle videochiamate per frequentare lezioni virtuali, partecipare a riunioni, ma anche per consentire la socializzazione. Il successo della società è stato planetario e la performance in Borsa del titolo ne è lo specchio: da gennaio 2020 ad oggi, le quotazioni delle azioni sono salite da 76,3 dollari a 361,97 dollari, segnando un incremento del 374,4%.

Adesso che il peggio sembra alle spalle nonostante le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta, Zoom ha deciso di guardare al futuro, cercando nuove vie di crescita. La società ha infatti annunciato oggi di aver acquistato Five9 operatore di call center basato su tecnologia cloud per 14,7 miliardi di dollari in sole azioni. Una cifra che rende questa acquisizione la maggiore mai effettuata dall’azienda.

Nei dettagli, gli azionisti di Five9 riceveranno 0,5533 azioni ordinarie di Classe A di Zoom per ogni azione di Five9, con un premio di quasi il 13% rispetto al prezzo di chiusura del 16 luglio.

“Si prevede che l’acquisizione possa incrementare la presenza di Zoom tra i clienti aziendali e consentire alla società di accelerare le opportunità di crescita nel lungo periodo con l’aggiunta del mercato dei call center, del valore di 24 miliardi di dollari”, si legge in una nota dell’azienda diffusa ieri.

L’acquisizione verrà abbinata al servizio Zoom Phone, un’ alternativa ai principali sistemi di telefonia mobile, attraverso la rilevazione dei clienti aziendali di Five9 e l’impiego del software del contact centre per ottimizzare le interazioni dei clienti nei diversi canali, ha inoltre comunicato l’azienda.

Dopo la chiusura della transazione, Five9 sarà un’unità operativa di Zoom e Rowan Trollope (CEO di Five9) diventerà presidente di Zoom e continuerà come CEO di Five9, riportando a Eric Yuan (CEO di Zoom).

“Siamo continuamente alla ricerca di modi per migliorare la nostra piattaforma e l’aggiunta di Five9 è una scelta naturale che offrirà ancora più felicità e valore ai nostri clienti – ha affermato Eric S. Yuan, amministratore delegato e fondatore di Zoom – Zoom si basa sulla convinzione fondamentale che una tecnologia di comunicazione robusta e affidabile consente interazioni che creano maggiore empatia e fiducia, e riteniamo che ciò sia particolarmente vero per il coinvolgimento dei clienti. Le aziende comunicano con i propri clienti principalmente attraverso il contact center e riteniamo che questa acquisizione crei una piattaforma leader di coinvolgimento dei clienti, che aiuterà a ridefinire il modo in cui le aziende di tutte le dimensioni si connettono con i propri clienti”.