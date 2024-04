Zelensky e le elezioni in Ucraina: mandato presidenziale agli sgoccioli. Cosa accadrà ora tra leggi marziali e tensioni interne?

La decisione dell’Ucraina di non tenere elezioni presidenziali nel bel mezzo della guerra con la Russia ha sollevato domande sulla posizione di Zelensky. Cosa può succedere: gabinetto politico-militare o governo di unità nazionale?

Zelensky può ancora essere considerato il presidente dell’Ucraina? Il mandato presidenziale di Volodymyr Zelensky è stato esteso oltre la sua scadenza del 31 marzo, quando avrebbero dovuto svolgersi le elezioni presidenziali in Ucraina ma la legge marziale, in vigore dal 24 febbraio 2022 e prorogata al 13 maggio 2024, proibisce esplicitamente la chiamata alle urne. Questo lascia Zelensky al potere almeno fino a maggio, sollevando una domanda delicata per la democrazia ucraina: Zelensky sarà legittimato a ricoprire la carica di presidente?

Quando è stato eletto, Zelensky ha promesso di portare la pace in Ucraina, di sradicare l’élite corrotta e di servire solo un mandato come presidente. Tuttavia, il tempo ha portato con sé una serie di sfide impreviste. Con l’Ucraina coinvolta in una guerra su vasta scala per difendersi dall’aggressione russa e con una politica interna gravemente afflitta dalla corruzione, Zelensky è ora accusato di cercare di usurpare il potere.

Elezioni e sicurezza: il dilemma di Zelensky

“Non è una questione di democrazia”, ha assicurato Zelensky in televisione all’inizio di novembre, “ma solo di sicurezza“. Ha sottolineato le numerose questioni da affrontare, tra cui il voto dei soldati in prima linea e l’arrivo di osservatori internazionali in una zona di guerra. Anche gli altissimi costi finanziari necessari per garantire la sicurezza degli elettori, degli osservatori internazionali e delle infrastrutture informatiche dove vengono raccolti i risultati, per prevenire manipolazioni o brogli da parte di attori stranieri esperti di cyberguerra, rendono difficile la strada verso le elezioni. “Organizzare le elezioni in tempo di pace costa 5 miliardi di grivna”, ha sottolineato il leader ucraino. A ciò si aggiungono malumori, divisioni interne e l’incertezza riguardo al sostegno internazionale. Per gran parte del 2023, i sostenitori atlantici ed europei di Kiev erano convinti della necessità di un voto presidenziale, anche se successivamente a Washington hanno improvvisamente deciso di tacere sull’argomento.

Le incertezze della legge ucraina: il futuro di Zelensky in bilico

I dubbi sulla permanenza di Zelensky dopo il 20 maggio derivano dalla vaghezza della legge ucraina. I giuristi ucraini fanno notare che l’assenza di un meccanismo per estendere il mandato di un presidente è una omissione deliberata, al fine di ridurre il rischio di abusi di potere. Allo stesso tempo, la legge elettorale ucraina vieta la tenuta di elezioni, sia presidenziali che parlamentari, durante lo stato di guerra. Per tenere elezioni, l’Ucraina dovrebbe revocare, almeno temporaneamente, la legge marziale nel caso di un voto per il Parlamento o emendare la legge nel caso di un voto per il presidente. Ma c’è un altro nodo: anche se le leggi possono essere modificate, le scadenze per le elezioni presidenziali sono già passate (devono essere annunciate 100 giorni prima del giorno delle elezioni).

Secondo gli ufficiali dopo il 20 maggio, Zelensky diventerà presidente ad interim fino alla prossima elezione. Tuttavia, i suoi oppositori interpretano la legge in modo tale da sostenere che sia il presidente del parlamento ucraino a diventare presidente ad interim: è questo che la Costituzione considera il successivo nella linea di successione se il presidente non è più in grado di svolgere i suoi doveri.

C’è anche un precedente nella storia dell’Ucraina. È accaduto nel 2014, quando il presidente Viktor Yanukovych fuggì dal paese in mezzo a una rivolta popolare a Kiev. Dopo l’improvvisa partenza di Yanukovych, il presidente del parlamento Oleksandr Turchynov divenne presidente ad interim. Poi passò il potere a Petro Poroshenko, vincitore delle successive elezioni presidenziali.

Non sorprende che Zelensky non sia un sostenitore di questa opzione. E Ruslan Stefanchuk, l’attuale presidente del parlamento e membro del partito pro-Zelensky Servant of the People ha già confermato pubblicamente che Zelensky sarà presidente ad interim fino a quando non si terranno le elezioni.

Le crescenti divisioni interne gettano un’ombra sulla legittimità

Tuttavia, il parlamento non è più chiaramente favorevole a Zelensky come una volta. Davyd Arakhamia, capo della fazione Servant of the People in parlamento, ha dichiarato che il consenso politico che c’era all’inizio dell’invasione russa su vasta scala è crollato. Questo potrebbe significare che un presidente del parlamento diverso potrebbe spingere per diventare presidente ad interim. Date le crescenti divisioni all’interno di Servant of the People, gli oppositori di Zelensky potrebbero cercare di ristrutturare la maggioranza parlamentare dopo il 20 maggio per costringere il presidente a cedere il potere a un nuovo presidente del parlamento.

La Corte Costituzionale dell’Ucraina potrebbe risolvere questa situazione, ma l’ufficio di Zelensky non sembra disposto a coinvolgerla. In primo luogo, una mossa del genere potrebbe essere interpretata come una prova interna dei dubbi sulla sua legittimità. In secondo luogo, Zelensky è coinvolto in una lunga disputa con i giudici della Corte Costituzionale per la loro resistenza alla legislazione anticorruzione. La corte potrebbe, quindi, emettere una sentenza che complicherebbe ulteriormente la situazione.

Per il principale avversario di Zelensky, l’ex presidente Poroshenko, la questione della legittimità è un modo utile per esercitare pressione sul governo, spingendolo verso una coalizione più ampia. Alcuni ex alleati di Zelensky stanno esprimendo opinioni simili. L’ex presidente del parlamento Dmytro Razumkov crede che il mandato del presidente scada il 20 maggio e che dovrebbe cedere il potere al presidente del parlamento. L’ex influente deputato parlamentare di Servant of the People Oleksandr Dubinsky (attualmente sotto inchiesta per tradimento) ha accusato direttamente Zelensky di usurpare il potere.

Zelensky sotto assedio: popolarità in declino e le ombre della propaganda russa

Il problema principale è che Zelensky sta perdendo popolarità. Dopo il licenziamento del generale Valery Zaluzhny, comandante militare di alto livello dell’Ucraina, che ha scosso la fiducia pubblica nel leader ucraino, il presidente ha iniziato a minacciare che qualsiasi tentativo di mettere in dubbio la sua legittimità sarà visto come parte di un complotto nemico per destabilizzare il paese.

Naturalmente, il Cremlino farà del suo meglio per amplificare le domande sulla legittimità di Zelensky: è stato un pilastro della propaganda russa per un decennio. La loro narrativa è ovvia: il presidente russo Vladimir Putin è stato eletto per un quinto mandato nelle elezioni presidenziali di marzo in Russia, mentre Zelensky ha annullato le elezioni in Ucraina. Il fatto che le elezioni russe siano veicolate è un dettaglio secondario.

Post-Zelensky, due ipotesi: governo di unità nazionale o gabinetto di guerra?

Questi nuovi sviluppi sollevano la domanda su quale direzione prenderà il governo dopo la scadenza del mandato di Zelensky. Sono stati discussi due possibili scenari: la creazione di un “gabinetto politico-militare“, un governo temporaneo concentrato sulla gestione della crisi e del conflitto in corso, oppure un “governo di unità nazionale“, coinvolgente una coalizione più ampia di partiti politici per affrontare le sfide interne ed esterne del paese.

A sottolineare questa necessità Ostap Drozdov, giornalista ucraino, confrontando la situazione con l’Israele. “In Israele, nel giro di mezza giornata, hanno costituito un governo di unità nazionale che comprende maggioranza, opposizione e uomini in divisa. Messe da parte le diatribe interne, nessuno si è autoproclamato sovrano supremo, re o sceicco dell’intero Paese, che ora è governato da un gabinetto politico-militare, non da politici alla ricerca del consenso”.

La democrazia ucraina, che ha sempre avuto regolari transizioni di potere (il che la distingue dalla maggior parte degli altri paesi post-sovietici), è ora sottoposta a una delle sue prove più difficili. E come risponderà a questa sfida potrebbe definire il corso della politica ucraina per gli anni a venire.