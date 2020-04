WindTre: per la rete in fibra vince il modello Open Fiber

Il Ceo dell’operatore telefonico, Jeffrey Hedberg, in un’intervista, sostiene la validità del modello wholesale. I dipendenti Open Fiber donano 60.000 euro alla Protezione civile

WindTre spezza una lancia per Open Fiber e per il modello wholesale – un’unica rete aperta a tutti gli operatori – per la nuova rete in fibra ottica Ftth (fibra fino alla casa).

“Siamo molto soddisfatti della partnership con Open Fiber e del modello wholesale perché – ha dichiarato il Ceo di WindTre Jeffrey Hedberg, in un’intervista al Sole24Ore – offre qualità, prezzi e grado di reattività di assoluto valore. Tre anni fa la maggioranza dei nostri clienti aveva l’Adsl; poi c’è stata un’accelerazione dell’ultra broadband e ora il 65% dei nuovi abbonati ha la fibra ottica. Laddove ci sono operatori verticalmente integrati, invece, si deve fare i conti con prezzi piu’ alti, prestazioni inferiori e tempi piu’ lunghi per lo sviluppo delle infrastrutture”. “Ora non vogliamo veder perdere altri anni – ha concluso il manager – nell’attesa di valutazioni e approvazioni. Non vogliamo distrazioni, ma andare avanti con il rollout. Questo è tanto più importante oggi, con le persone che studiano e lavorano da casa”.

L’endorsement di WindTre arriva mentre Tim ha alzato il livello della contesa sulla rete. Proprio martedì 28 aprile, infine Open Fiber ha reso noto con un comunicato che i propri dipendenti hanno donato 61.000 euro alla Protezione civile per la lotta al coronavirus. Una cifra che l’azienda ha raddoppiato aggiungendo altri 120.000 euro in favore di iniziative solidali post emergenza, che verranno individuate e prescelte attraverso il coinvolgimento ed una consultazione degli stessi dipendenti. In tutto, quindi, 180.000 euro destinati alla collettività attraverso attività che proverranno a dare un poco di sollievo, precisa l’azienda, a quanti hanno sofferto durante queste drammatiche settimane.

Il gruppo precisa infine di aver proseguito l’attività per favorire la digitalizzazione del Paese e attivare le connessioni a chiunque ne faccia richiesta.