Warren Buffett, lungimiranza e saggezza anche nella scelta del “contabile” Abel come suo erede

La scelta di Warren Buffet del “contabile” Greg Abel come suo erede ha fatto storcere il naso a molti ma ancora una volta l’oracolo di Omaha potrebbe averci visto giusto

Può anche darsi che i mercati non siano entusiasti dell’erede voluto da Warren Buffett e che s’aspettassero che l’oracolo di Omaha li stupisse ancora una volta con la scelta di un successore più scintillante. Ma a ben vedere nella scelta del “contabile” sessantenne Greg Abel come suo erede Buffett rivela ancora una volta lungimiranza e saggezza. Non si poteva immaginare che il suo successore avesse, nemmeno lontanamente, la creatività e la fantasia di Buffett. E allora pare giusto scegliere un “contabile” che ha già in mano tutte le attività dell’impero da 710 miliardi di dollari di Buffett e che può condurlo in maniera ordinata all’insegna della continuità. Scelta saggia e lungimirante. Buffett ancora una volta sugli scudi. Up, convintamente Up.