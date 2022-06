Warren Buffett: 19 milioni (in beneficenza) per una cena con l’Oracolo di Omaha

Una cena con Warren Buffett è costata ben 19 milioni di dollari a un anonimo donatore che ha partecipato un’asta di beneficenza a sostegno della lotta contro la povertà

Quanto paghereste per una cena con Warren Buffett durante la quale carpire i segreti di investimento dell’Oracolo di Omaha? Il prezzo, dobbiamo avvertirvi, potrebbe essere molto alto.

Un conto da 19 milioni per una cena con Warren Buffett

Un’asta di beneficenza organizzata dallo stesso Buffett, in collaborazione con eBay e Glide, fondazione no profit californiana che si dedica alla lotta contro la povertà, ha permesso a un donatore anonimo di aggiudicarsi un premio ambito: una cena alla Smith & Wollensky Steakhouse a New York, con il numero uno di Berkshire Hathaway.

Un’occasione imperdibile per molti investitori pronti a sborsare fior fior di dollari per poter trascorrere una serata con Buffett e provare a comprendere i segreti del suo successo. L’Oracolo di Omaha però, è specificato nel documento di partecipazione all’asta, non rivelerà alcun dettaglio sui suoi piani di investimento.

L’offerta iniziale era pari a 25mila dollari, ma in poco meno di una settimana, l’asta è arrivata a una cifra folle: 19 milioni di dollari offerti da un donatore anonimo. Un prezzo elevato, ma considerato congruo anche perché, sottolinea il Financial Times, tra pochi mesi Buffett compirà 92 anni e dunque questa potrebbe essere l’ultima occasione per godersi una cena con lui.

Dal 2000 raccolti 34 milioni di dollari

Dal 2000 ad oggi, Buffett ha messo all’asta oltre “20 pasti”, donando il ricavato a Glide. In 22 anni sono stati raccolti più di 34 milioni di dollari. Tra I precedenti vincitori dei pranzi con Buffett ci sono gestori di hedge fund come Ted Weschler e David Einhorn, Courtenay Wolfe di Salida Capital, il gestore degli investimenti Andy Chua e, più recentemente, l’imprenditore di criptovalute Justin Sun che nel 2019 ha pagato quasi 4,6 milioni di dollari. Il vincitore dell’asta dell’anno scorso ha invece sborsato 2,7 milioni di dollari.

“Questa asta da record non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore”, ha affermato l’amministratore delegato della fondazione, Karen Hanrahan. “Anche se questo è il gran finale, non vediamo l’ora di vivere molti altri anni di preziosa amicizia con Warren Buffett”.