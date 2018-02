Wall Street rimbalza, le Borse europee soffrono

Il Dow Jones e il Nasdaq rimbalza nel finale della seduta di ieri e guadagnano l’1,4% – Ancora male invece le Borse europee – Piazza affari ha perso l’1,3%, soprattutto per l’arretramento dei titoli industriali – I ribassi dei giorni scorsi, enfatizzati dagli scambi automatici legati agli algoritmi, sembrano tuttavia dovuti al desiderio di prendere beneficio di molti investitori anzichè a una vera e propria invesrione di tendenza

Dopo una seduta in altalena, Wall Street chiude la settimana borsistica rimbalzando. Sia il Dow Jones che il Nasdaq guadagnano l’1,4%, un segnale che fa pensare che i ribassi degli ultimi giorni siano solo il frutto di una modesta correzione dovuta principalmente al desiderio di molti investitori di monetizzare i forti rialzi delle scorse settimane.

Chi invece continua a soffrire sono le Borse europee. Anche ieri Piazza Affari ha perso l’1,3%, in linea con il ribasso dei principali listini azionari del Vecchio continente.

A fare le spese del nuovo ribasso della Borsa italiana sono stati soprattutto i titoli industriali, tra cui Fca, Ferrari e Recordati, ma anche alcuni titoli finanziari.

In controtendenza si sono attestati invece in territorio positivo Banca Generali, Unipol e Campari. In forte rialzo, dopo i conti sia Banca Carige (+5%) che Mps (+3,5%).

Dall’inizio del 2017 Piazza Affari resta in territorio positivo ma i guadagni si sono ridotto fortemente.