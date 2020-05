Voucher Rc Auto, la proposta di Cattolica

L’iniziativa della compagnia veneta dà diritto a uno sconto pari a una mensilità del premio RC Auto in corso, da utilizzare per rinnovare la polizza o acquistare un nuovo prodotto.

Un voucher Rc Auto per venire incontro ai clienti che non hanno potuto utilizzare l’automobile per diverse settimane e soprattutto per “fare la nostra parte per riaccendere il motore dell’economia e supportare il ritorno alla normalità”. E’ questa la proposta della compagnia assicurativa veronese Cattolica Assicurazioni, sintetizzata dallo slogan “Con noi un mese ha 30 giorni in più”. Cattolica quindi ha riservato ai clienti Rc Auto una formula che consentirà loro di beneficiare di una scontistica pari a un mese della loro polizza in corso.

Tramite la propria agenzia di riferimento o collegandosi al sito di Cattolica, a partire dal 25 maggio sarà infatti possibile richiedere l’emissione di un voucher grazie al quale sarà possibile rinnovare la polizza in scadenza (da aprile 2020 a maggio 2021) o sottoscrivere un nuovo prodotto per la persona, la casa o l’impresa, aumentando il proprio livello di protezione. “L’ingresso nella fase 2 – ha commentato Carlo Ferraresi, Direttore Generale del gruppo Cattolica Assicurazioni – segna l’inizio della ripartenza per l’Italia e anche noi di Cattolica vogliamo fare la nostra parte per riaccendere il motore dell’economia e supportare il ritorno alla normalità.

“Durante queste settimane – ha aggiunto il manager – la tecnologia ci ha aiutato a stare vicini ai nostri clienti in modo efficace e in totale sicurezza, e anche questa iniziativa dimostra che è uno strumento che rafforza il legame tra cliente, compagnia e rete agenziale”.