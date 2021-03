Volvo, è rivoluzione: solo auto elettriche e vendite online

Entro il 2030 la casa automobilistica svedese venderà solo auto elettriche e lo farà solo online. Il ceo: “È un’accelerazione necessaria”.

Volvo annuncia la rivoluzione. A partire dal 2030, la casa automobilistica svedese di proprietà cinese (Geely) venderà solo ed esclusivamente auto elettriche e le venderà solo online. Una svolta che segue gli annunci già fatti da altri produttori come General Motors, la divisione europea della Ford, Jaguar e Bentley.

Attraverso un comunicato, il ceo di Volvo Hakan Samuelsson, annuncia l’intenzione di rivedere la strategia commerciale, accelerando il passaggio all’elettrico. “Volvo intende diventare un leader nel mercato in rapida crescita delle auto elettriche di fascia alta e prevede di trasformarsi in una casa automobilistica con un’offerta esclusivamente elettrica entro il 2030. Per quella data, la Casa svedese venderà solo vetture completamente elettriche ed eliminerà gradualmente dal suo portafoglio globale qualsiasi auto che abbia un motore a combustione interna, compresi i modelli ibridi”.

“Non ha senso attardarsi ancora a seguire un segmento di mercato (quello delle auto a combustione interna o ibrida, ndr) che si restringe senza sosta, e quindi questa accelerazione è necessaria”, ha continuato il manager. Fino a pochi giorni fa la strategia della società prevedeva di continuare a produrre auto ibride e a combustione, lasciando alle elettriche la metà della produzione totale. Con il cambio di passo annunciato oggi, benzina e diesel verranno mandate in pensione anticipata, anche perché Volvo ha programmato anche una tappa intermedia al 2025. Entro questa data la metà delle sue vendite globali saranno auto completamente elettriche, con la restante metà composta da ibridi.

Da sottolineare che lo scorso anno, la casa svedese aveva lanciato la XC 40 Recharge, il primo veicolo elettrico puro. Oggi invece presenta la nuova auto elettrica della serie 40, diversificando l’offerta delle sue auto green.

“Il futuro di Volvo Cars è definito da tre pilastri: elettrico, online e crescita“, ha aggiunto Lex Kerssemakers, responsabile delle operazioni commerciali globali.

La strategia di Volvo si concentra in particolare sul segmento che ha mostrato margini di crescita più ampi e più rapidi nell’industria automobilistica globale: il mercato elettrico premium. Questi veicoli si potranno acquistare solo online. Possiamo dire addio alle concessionarie? Non proprio. Queste ultime “rimarranno una parte cruciale dell’esperienza del cliente e continueranno a essere responsabili di una serie di servizi importanti come la vendita, la preparazione, la consegna e l’assistenza”, fa sapere Volvo, che però allo scopo di spingere l’online, trasferirà sul web tutta una serie di servizi, dalla prenotazione di tagliandi e parti di ricambio all’offerta di polizze d´assicurazione per l´auto.

L’esperienza online e offline sarà completamente integrata. “Ovunque il cliente si trovi – online, in una concessionaria, in un Volvo Studio o alla guida dell’auto – la sua esperienza deve essere di prim’ordine”, ha concluso Kerssemakers.