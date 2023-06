Viaggi, Sas: in vendita i biglietti per i primi voli passeggeri su aerei elettrici

Primo passo per la rivoluzione elettrica del trasporto aereo. Da domani Sas metterà in vendita i biglietti per i primi voli passeggeri su aerei elettrici. Volo di debutto previsto per il 2028

Inizia il primo passo per una rivoluzione sostenibile del trasporto aereo. Scandinavian Airlines (SAS) sarà la prima compagnia aerea al mondo a mettere in vendita i biglietti per i primi voli commerciali con aerei elettrici. Lo ha annunciato la stessa azienda scandinava sul proprio sito.

Dalle ore 12 del 2 giugno i viaggiatori potranno prenotare uno dei 90 posti complessivi a disposizione sui tre voli a propulsione elettrica. I fortunati che riusciranno a prenotare dovranno però essere molto pazienti. La partenza di questi voli è prevista per il 2028.

Decollo previsto nel 2028. Destinazione ancora sconosciuta

Decollo e atterraggio non sono stati ancora decisi ma i voli saranno effettuati in Svezia, Norvegia e Danimarca. I dettagli su luoghi e orari saranno comunicati successivamente ai viaggiatori tramite e-mail. Nonostante il volo sia previsto per il 2028, l’anticipo nella vendita dei biglietti ha l’obiettivo di dimostrare la forte fiducia della SAS nello sviluppo dell’aviazione elettrica come opzione per ridurre le emissioni e promuovere una maggiore sostenibilità nel settore.

La durata del volo

Ogni volo sarà operato da un aereo di piccole dimensioni, con una capacità di 30 passeggeri. Questi aerei elettrici avranno un’autonomia di 200 chilometri in modalità completamente elettrica o fino a 800 chilometri in modalità ibrida. Sas ha specificato che la distanza e la durata del volo dipenderanno dalla capacità dell’aeromobile. Il viaggio sarà pianificato in base alla tecnologia disponibile. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con l’azienda svedese Heart Aerospace, che sta sviluppando gli aerei elettrici ES-30. La SAS prevede di introdurre una ventina di questi aerei nella sua flotta regionale per la Scandinavia.

Quanto costeranno i biglietti?

La compagnia aerea ha scelto di fissare un prezzo simbolico per i biglietti, 1.946 corone, che corrispondono a circa 170 euro. Questo numero è significativo, poiché rappresenta l’anno in cui la SAS ha iniziato la sua attività di volo. In caso non si potrà partecipare al volo tra cinque anni sarà possibile trasferire la prenotazione del posto a qualcun altro dopo aver effettuato il pagamento della prenotazione del posto e il cambio di nome sarà gratuito.