Versalis (Eni) sale al 100% di Finproject

Dopo aver acquistato il 40% del gruppo marchigiano nel 2020, Versalis (chimica Eni) ha esercitato l’opzione sul restante 60%

Versalis, società chimica dell’Eni, sale al 100% di Finproject. Dopo aver comprato il 40% dell’azienda marchigiana nel luglio del 2020 attivo nel settore del compounding e nella produzione di manufatti ultraleggeri, Versalis ha esercitato l’opzione d’acquisto sul restante 60% delle azioni.

Il closing dell’operazione è previsto per il quarto trimestre del 2021 e “conferma la strategia di Versalis per divenire leader italiano nel settore delle applicazioni di polimeri formulati ad alte prestazioni“, spiega la società in una nota.

“Finproject è primo operatore in Italia nella produzione di compound reticolabili e termoplastici per utilizzi industriali e nello stampaggio di prodotti, in particolare per il settore calzaturiero, e di manufatti in materiali espansi ultraleggeri commercializzati con il brand Xl Extralight che, in co-branding con alcuni tra i più importanti marchi, sono destinati al mercato del consumatore finale”, si legge nella nota di Versalis.

Lo scopo dell’operazione è quello di creare una piattaforma di competenze tutta italiana che riesca a fondere il knowhow tecnologico e industriale di Versalis nell’industria chimica con il posizionamento di Finproject sul mercato delle applicazioni ad alto valore aggiunto. Così facendo, la società chimica di Eni sarà in grado di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative per importanti brand nei settori della moda, design, calzature e applicazioni industriali quali cavi, tubi, energia rinnovabile, edilizia e automotive.

“L’acquisizione del totale pacchetto azionario di Finproject – ha commentato Adriano Alfani, amministratore delegato Versalis – è un passo strategico per accelerare ulteriormente il percorso di Versalis verso la specializzazione del portafoglio e per l`accesso a nuovi mercati. L’unione delle nostre competenze e quelle di Finproject ci consentirà di realizzare una piattaforma tecnologica integrata e di crescere rapidamente nello sviluppo congiunto di prodotti e soluzioni di grande valore”.