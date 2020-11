Verizon ha venduto Huffington Post a Buzzfeed

Verizon Media, controllata di Verizon Communication ha venduto il sito dell’Huffington Post a BuzzFeed, il sito d’informazione più virale del web.

Il prezzo dell’operazione non è stato reso noto, ma l’intesa contemplerebbe uno scambio di azioni tra le due società, nonché la condivisione di contenuti, piattaforme digitali, pubblicità, inclusi servizi di web syndication ed e-commerce. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, quando la cessione sarà formalizzata, Verizon Media farà un investimento in Buzzfeed e diventerà azionista di minoranza.

“Con l’aggiunta di Huffington Post, il nostro network mediatico avrà più utenti, spendendo molto più tempo con i nostri contenuti rispetto a qualsiasi altro nostro pari”, ha commentato l’amministratore delegato di BuzzFeed, Jonah Peretti, che ha fondato sia Huffington Post che Buzzfeed.

Huffington Post era stato acquistato da AOL (America On Line) quasi 10 anni fa per 315 milioni di dollari, un’operazione che aveva attirato l’attenzione di tutti, considerata una svolta nel mondo del giornalismo e dei media digitali. Nel 2015 AOL è stata a sua volta acquisita da Verizon Media (a sua volta controllata da Verizon Communications), società che oltre ad Huffington Post gestisce Yahoo! e TechCrunch.

Come fa notare la CNN, l’acquisizione del sito Huffington Post da parte di Buzzfeed è solo l’ultima di una serie di operazioni avvenute tra società di media digitali che provano a competere contro giganti Hi-Tech come Google e Facebook. Nel settembre del 2019, Vox Media ha acquisito New York Media. Il mese successivo, Vice Media ha acquisito Refinery29.

L’operazione annunciata oggi arriva però in un momento in cui a causa della crisi innescata dalla pandemia di Covid-19 Buzzfeed, come molte organizzazioni attive nel settore dei media ha adottato un piano di riduzione dei costi da 30 milioni che ha stabilito licenziamenti e permessi, tagli ai salari dei dipendenti. All’inizio di novembre però, Peretti ha detto allo staff che la società prevede di raggiungere la redditività.