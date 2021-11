Venezia: Venini celebra il centenario 1991 – 2021 con la mostra “Le stanze di Vetro”

Due mostre insieme dal titolo “LE STANZE DEL VETRO” sono aperte al pubblico, sull’Isola di San Giorgio Maggiore – Venezia – , dal 21 novembre 2021 al 13 marzo 2022 (Fondazione Cini).

Per il suo centenario la storica azienda muranese Venini presenta una mostra curata da Marina Barovier e dedicata a Tapio Wirkkala e Toni Zuccheri.

Due esposizioni allestite nello stesso spazio con 200 opere in vetro che narrano la storia e le esperienze di due grandi artisti che hanno lavorato nella fornace a metà degli anni Sessanta: Tapio Wirkkala e Toni Zuccheri. Artisti che seppero proporre nuovi modelli senza rinunciare all’uso del colore e inserendo concetti creativi e stilistici provenienti dal mondo del design.

Tapio Wirkkala alla Venini, installation view, ph. Enrico Fiorese. © TAPIO WIRKKALA, by SIAE 2021

Toni Zuccheri alla Venini, installation view, ph. Enrico Fiorese

Nella sala video de LE STANZE DEL VETRO saranno proiettati per tutto il periodo di apertura delle mostre il film documentario su Toni Zuccheri Pezzi Sparsi di Marta Pasqualini prodotto da Pentagram Stiftung nel 2016, e il documentario su Tapio Wirkkala Tapio Wirkkala, The man who designed Finland.





Inoltre, da dicembre 2021, sarà online anche il virtual tour 3D di entrambe le mostre, che consentirà al pubblico di visitarle gratuitamente anche da casa con approfondimenti testuali, fotografici e video.

Piatti di Tapio, Tapio Wirkkala for Venini, 1967 © TAPIO WIRKKALA, by SIAE 2021

Il lavoro di Tapio Wirkkala

Il celebre designer finlandese Tapio Wirkkala esordì alla Biennale di Venezia nel 1966 dove si poterono apprezzare gli eleganti esiti del suo lavoro. Forte di un’esperienza nel mondo del vetro nordico presso la manifattura Iittala, Wirkkala coniugò la sua cultura con le tipiche lavorazioni muranesi, dalle quali rimase affascinato, che gli offrirono

nuove possibilità espressive: prese progressivamente confidenza con la tecnica della filigrana e con la “scoperta” del colore, ricorse spesso alla tecnica dell’incalmo per l’esecuzione di manufatti policromi in vetro trasparente affiancando cromie diverse, in prevalenza dai toni freddi, ma anche con note vivaci. Ne sono un esempio, tra l’altro,

le Meduse realizzate in filigrana sommersa, i vasi Pianissimo, i Gondolieri, dalle forme essenziali come i Coreani e le famosissime Bolle, serie queste ultime destinate a un grande consenso. Caratteristico della sua ricerca è anche l’impiego di murrine di grandi dimensioni, che egli utilizzò in particolare per l’esecuzione di una serie di piatti. In un

continuo lavorio, le serie successive nacquero da ulteriori sperimentazioni con l’impiego di stampi, soprattutto nei nuovi piatti, e da variazioni sul tema della filigrana spesso accostata al vetro opaco.

Fenice in vetro policromo e bronzo, Toni Zuccheri per Venini, 1987

Il lavoro di Toni Zucccheri

La sperimentazione sulla materia vitrea e sui processi di lavorazione sono invece le note distintive di Toni Zuccheri che, ancora studente di architettura, giunse alla Venini chiamato per dar forma a un bestiario in vetro, presentato alla Biennale del 1964. Sono anatre in vetro policromo insieme a inediti animali in vetro e bronzo (tacchino e faraona) a cui si aggiunse un’originale upupa dalle innumerevoli penne eseguite a caldo e dalla valenza scultorea. Questo primo bestiario, viene affiancato da alcune serie di vasi che dimostrano l’indagine di Zuccheri sulle possibilità della trasparenza, seguite negli anni successivi (1967-68) da nuovi vetri opachi dalle intense colorazioni e dalla linea organica, ispirata al mondo vegetale (Tronchi, Ninfee, Scolpiti). Dalla fine degli anni settanta il bestiario in vetro si arricchisce di nuovi modelli, riconfermando l’interesse di Zuccheri per questo tema, declinato in maniera mai scontata. Di grande interesse è anche il lavoro che l’artista svolge nel corso degli anni sessanta sul vetro di grosso spessore per la realizzazione delle celebri vetrate grosse per e con l’architetto Gio Ponti.

Immagine di copertina: Anatre e Fischione in vetro policromo, Toni Zuccheri per Venini, 1979