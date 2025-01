Van Cleef & Arpels, quarta edizione di “de Mains en Mains”. Il lusso è anche formazione per nuove opportunità di carriera alle professioni orafe

Per secoli la tradizione orafa francese ha brillato in tutto il mondo. Van Cleef & Arpels che ha lanciato nel 2021 il programma “Hands in Hands” rivolto ai giovani, agli adulti in fase di riqualificazione e al grande pubblico, si ripresenta nuovamente dal 12 al 16 febbrio 2025

Un’azienda con un impegno di lunga data nella trasmissione del savoir-faire, la Van Cleef & Arpels organizza la quarta edizione di “de Mains en mains” (“di mani in mani”). L’obiettivo di questo programma è quello di introdurre sia i giovani che gli adulti che intendono cambiare carriera alle professioni della gioielleria e mostrare loro come accedere a questi percorsi professionali. Un evento aperto al pubblico, che si era già tenuto dal 23 novembre al 1 dicembre 2024 a Lione e ora, per la prima volta, si terrà alla Comédie de Clermont-Ferrand dal 12 febbraio al 16, 2025. Un evento per valorizzare le professioni del gioiello aperto al pubblico. Nel fine settimana il grande pubblico potrà osservare gli esperti al lavoro durante le dimostrazioni, su un set che ricorda l’interno di un’officina. Un’area orientamento ospiterà inoltre corsi di formazione e presenterà le opportunità di carriera offerte dalle diverse aziende orafe. Van Cleef & Arpels ha collaborato con il Ministero francese dell’Istruzione nazionale già nel 2021. Gli studenti vengono così preparati per i Parcours Métiers (Percorsi professionali), una parte fondamentale del programma che si tiene ogni anno a novembre a Lione – dove si trova uno dei laboratori di gioielleria della Maison – e per la prima volta, nel 2025, a Clermont-Ferrand. Una settimana di partecipazione con gli artigiani dei laboratori Van Cleef & Arpels Gli artigiani condivideranno la loro formazione e la loro esperienza quotidiana e spiegheranno le varie fasi della creazione di un pezzo (disegno, gouaché, selezione e taglio delle pietre, realizzazione del gioiello, incastonatura o lucidatura). Gli studenti acquisiscono così anche esperienza pratica sul banco di lavoro. disponibili sul campo. In collaborazione con l’Istruzione Nazionale, questa iniziativa mira a presentare le professioni del gioiello, nonché la formazione che consente l’accesso ad esse. Le attività da febbraio a maggio 2025 Nei mesi di febbraio e marzo, l’associazione Atelier de la langue française istruirà gli studenti nell’arte dell’orazione per sviluppare le loro capacità di parlare in pubblico. A maggio condivideranno poi la loro esperienza davanti alle loro famiglie, ai loro insegnanti, all’Académie de Lyon e ai rappresentanti di Van Cleef & Arpels. Il programma riunisce anche partner istituzionali e associativi impegnati a dare ai giovani l’accesso alle professioni orafe e a sostenere gli adulti durante la transizione professionale. I numeri 900 studenti partecipanti dal 2021

15.000 visitatori dal 2021, di cui 7.800 nel 2023

17 partner associativi e istituzionali che lavorano al fianco di Van Cleef & Arpels dal 2021

180 i dipendenti della Maison coinvolti nel progetto nel 2023