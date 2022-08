Vaccini Covid, Moderna fa causa a Pfizer e BioNTech: “Copiata la nostra tecnologia”

Secondo Moderna Pfizer e BioNTech avrebbero usato la tecnologia a mRna depositata dall’azienda tra il 2010 e il 2016

Esplode la guerra dei vaccini. Moderna ha intentato due cause contro Pfizer e BioNTech per violazione di brevetto. Al centro della contesa c’è proprio il vaccino Covid. Secondo Moderna, che ha depositato le cause presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts e presso il tribunale regionale di Dusseldorf in Germania, Comirnaty, il vaccino prodotto dal colosso Usa insieme alla società tedesca di biotecnologie, violerebbe i brevetti che Moderna ha depositato tra il 2010 e il 2016 sulla tecnologia mRna.

Moderna accusa: “Pfizer e BioNTech hanno copiato la nostra tecnologia”

“Questa tecnologia rivoluzionaria è stata fondamentale per lo sviluppo del vaccino mRna covid-19 di Moderna, spikevax. Pfizer e Biontech hanno copiato questa tecnologia, senza il permesso di Moderna, per realizzare Comirnaty”, fa sapere l’azienda in un comunicato.

“Stiamo intentando queste cause per proteggere l’innovativa piattaforma tecnologica mRna che abbiamo creato e su cui abbiamo investito miliardi di dollari durante il decennio precedente la pandemia. Questa piattaforma fondamentale, che abbiamo iniziato a costruire nel 2010, insieme al nostro lavoro brevettato sui coronavirus nel 2015 e nel 2016, ci ha permesso di produrre un vaccino Covid 19 sicuro e altamente efficace in tempi record dopo lo scoppio della pandemia. Mentre lavoriamo per combattere le sfide sanitarie che vanno avanti, Moderna sta utilizzando la nostra piattaforma tecnologica mRna per sviluppare medicinali in grado di curare e prevenire malattie infettive come l’influenza e l’HIV, nonché malattie autoimmuni e cardiovascolari e forme rare di cancro”, ha spiegato Stèphane Bancel, amministratore delegato di Moderna.

Il nodo del contendere

Nell’ottobre del 2020 Moderna si era impegnata a non far valere i suoi brevetti relativi al Covid 19 nel corso della pandemia. A marzo del 2022, quando la lotta contro il COVID-19 è entrata in una nuova fase, la società confermato il suo impegno, specificando che non avrebbe mai fatto valere i suoi brevetti per i vaccini utilizzati nei 92 paesi a basso e medio reddito. Al tempo stesso Moderna si aspettava che aziende come Pfizer e BioNTech rispettassero i suoi diritti di proprietà intellettuale ed era pronta a considerare “una licenza commercialmente ragionevole” qualora venisse richiesta per gli altri mercati. “Pfizer e biontech non lo hanno mai fatto”. “

“Riteniamo che Pfizer e BioNTech abbiano copiato illegalmente le invenzioni di Moderna e abbiano continuato a utilizzarle senza autorizzazione” – ha affermato Shannon Thyme Klinger, Chief Legal Officer di Moderna – Al di fuori dei 92 paesi, Moderna si aspetta che Pfizer e BioNTech compensino Moderna per l’uso continuo da parte di Comirnaty delle tecnologie brevettate di Moderna”.

Moderna ha specificato che non intende chiedere la rimozione di Comirnaty dal mercato e non sta chiedendo un’ingiunzione per impedirne la futura vendita. Inoltre, non chiede danni relativi alle vendite di Pfizer nei 92 paesi a basso e medio reddito o per le vendite di Pfizer in cui il Governo degli Stati Uniti sarebbe responsabile per eventuali danni.

A pochi minuti dall’apertura della Borsa Usa, il titolo Pfizer viaggia poco sotto la parità, le azioni BionTech perdono l’1,77%, mentre Moderna guadagna oltre il 2%.