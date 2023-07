UniCredit vince nove premi agli Euromoney Awards for Excellence

Riconoscimenti sia a livello nazionale che europeo per la Banca guidata dal Ceo Orcel. UniCredit è stata riconosciuta come “Migliore Banca dell’Europa Centrale e Orientale” per la prima volta dal 2020. Gli Euromoney Awards for Excellence rappresentano i premi più prestigiosi dell’industria bancaria globale

UniCredit si è aggiudicata nove premi agli Euromoney Awards for Excellence di quest’anno, dopo averne ottenuti cinque ottenuti nel 2022.

Gli Euromoney Awards for Excellence sono i premi più prestigiosi dell’industria bancaria globale. Sono stati istituiti nel 1992 e vengono assegnati alle banche che si distinguono per la loro eccellenza in termini di redditività, crescita, performance relativa, capacità di adattamento alle mutevoli condizioni di mercato e capacità di soddisfare le esigenze dei clienti.

I riconoscimenti ottenuti da Unicredit

La banca, guidata da Andrea Orcel, ha ottenuto i riconoscimenti nelle seguenti categorie:

Migliore banca in Austria

Migliore banca in Bosnia-Erzegovina

Migliore banca in Bulgaria

Migliore banca dell’Europa centrale e orientale

Migliore banca in Croazia

Migliore banca in Italia

Migliore banca d’investimento in Italia

Migliore banca per i servizi di transazione nell’Europa centrale e orientale

Migliore banca per la gestione patrimoniale in Europa centrale e orientale

UniCredit è stata riconosciuta come “Migliore Banca dell’Europa Centrale e Orientale” per la prima volta dal 2020. Questo risultato si basa sulla presenza storicamente forte della banca nella regione, dove ha vinto il premio come “Miglior banca per i servizi transazionali” in quattro degli ultimi cinque anni.

Euromoney ha così commentato il premio ad Unicredit: “Nell’ultimo anno il potenziale di crescita organica di UniCredit in Europa centrale e orientale è diventato più chiaro. La banca ha registrato una forte crescita del numero di clienti – soprattutto in Paesi come la Romania e la Serbia, dove la sua quota di mercato può ulteriormente crescere – così come una maggiore efficacia nel cross-selling di prodotti come le assicurazioni e la gestione del risparmio. Questi successi di UniCredit devono molto allo sviluppo del digital banking – con una maggiore digitalizzazione dei mutui, dei prestiti al consumo e dei conti correnti nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, ad esempio – e ai suoi sforzi per ridurre il numero di prodotti retail, favorendo una maggiore efficienza e concentrazione”.

Orcel: “i premi evidenziano la nostra trasformazione”

“Questi premi evidenziano lo slancio della nostra trasformazione in corso, guidata soprattutto dall’impegno e dalla dedizione delle nostre persone. Allo stesso tempo, parlano anche della nostra vicinanza ai clienti e del radicamento nei Paesi in cui siamo presenti. Congratulazioni ai colleghi per il loro incessante impegno e grazie ai nostri clienti per la loro continua fiducia” ha dichiarato Andrea Orcel, CEO di UniCredit commentando i risultati.