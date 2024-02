Condividi Twitter

UniCredit Start Lab: presentata la Call 2024 rivolta a startup e pmi innovative

Al via l’undicesima edizione del bando rivolto a startup e Pmi innovative del territorio italiano con un focus particolare sulle imprese “tech” ad alto potenziale. Tempo fino al 17 aprile per iscriversi. In palio l’accesso alla piattaforma Start Lab e 10 mila euro

Unicredit ha presentato a Roma, presso la Casa delle Tecnologie Emergenti, la Call 2024 di UniCredit Start Lab. La nuova Call è l’undicesima edizione del bando UniCredit Start Lab, rivolto a startup e PMI innovative del territorio italiano con un focus particolare sulle imprese “Tech” ad alto potenziale. L’incontro, con la collaborazione di Roma Capitale, è stato aperto da Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità, Roma Capitale. Hanno partecipato Roberto Fiorini, Regional Manager Centro Italia di UniCredit, e Giusy Stanziola, che ha presentato il bando 2024 di UniCredit Start Lab. UniCredit Start Lab: la Call 2024 La call 2024 di UniCredit Start Lab è aperta fino al 17 aprile. La competizione si concentra su cinque settori principali: Clean Tech , efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities

, efficienza energetica, energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, mobilità sostenibile e smart cities Innovative Made in Italy , agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0

, agrifood, moda, design, turismo, meccanica, robotica, nanotecnologie e Industry 4.0 Digital , mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale

, mobile apps, internet of things, servizi e piattaforme B2B, sistemi cloud, hardware e intelligenza artificiale Life Science , biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive

, biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici, digital health care e tecnologie assistive Impact Innovation, progetti trasversali agli altri segmenti ma con soluzioni ad impatto positivo in termini di sostenibilità Ogni settore abbraccia diverse aree di innovazione, tra cui efficienza energetica, agrifood, mobile apps, biotecnologie e progetti trasversali con un impatto positivo sulla sostenibilità. È possibile leggere il regolamento della call e iscriversi sulla pagina dedicata sul sito Unicredit UniCredit Start Lab: in palio 10 mila euro e l’accesso alla piattaforma Le 10 startup selezionate per ciascuna delle cinque categorie avranno accesso alla piattaforma di Start Lab che include: Partecipazione ad attività di business e matching degli investimenti con controparti industriali e finanziarie nel network di UniCredit.

Partnership corporate con grandi aziende, incluso il lancio di progetti pilota, mentorship, e investimenti diretti.

Formazione manageriale avanzata tramite la Startup Academy e workshop dedicati.

Programma di mentorship personalizzata con professionisti ed esperti dell’ecosistema dell’innovazione.

Assegnazione di un gestore UniCredit dedicato per supportare la crescita.

Possibilità di collaborazioni e partnership con UniCredit. La prima classificata di ogni categoria riceverà anche un premio di 10.000 euro. “Con l’arrivo della tappa romana di Unicredit Start Lab, inauguriamo il progetto CTE Vibes | Venture Up. L’innovazione è connessione e, convinti di questo, abbiamo progettato una serie di incontri per favorire il dialogo sull’innovazione e promuovere nuovi modelli di sviluppo. La Cte, infatti, è diventata, in poco più di un anno, motore dello sviluppo tecnologico a Roma, incubando idee innovative e facilitando la collaborazione tra start-up, aziende consolidate e istituzioni. La collaborazione con UniCredit Start Lab rafforza il ruolo di Roma nell’innovazione, e il nostro impegno a favorire la crescita delle imprese emergenti per una Capitale sempre più smart, inclusiva e sostenibile” ha dichiarato Monica Lucarelli, Assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale e Presidente del Board of Directors di Cte. “La piattaforma UniCredit Start Lab, nei suoi 10 anni di storia, ha sviluppato un supporto strutturato all’innovazione e alle nuove tecnologie, identificando e accompagnando le migliori startup e PMI innovative italiane nei loro progetti di sviluppo. Ad oggi, sono state valutate circa 8.000 startup innovative e 560 sono state attivamente supportate attraverso la piattaforma, accompagnandole verso percorsi di crescita e aumentandone le opportunità di business, lo sviluppo manageriale e la visibilità sul mercato. Dei 700 progetti presentati nel 2023, il 13% circa proviene dalla nostra region Region Centro (Lazio, Sardegna, Molise e Abruzzo), un’area geografica che esprime oltre 2600 startup e PMI innovative” ha commentato Roberto Fiorini , Regional Manager Centro Italia di UniCredit.