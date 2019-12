Unicredit sottoscrive minibond da 12 milioni di Valtellina Spa

Le obbligazioni hanno scadenza a cinque anni e una cedola semestrale variabile indicizzata all’euribor – L’obiettivo del prestito è “sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale”.

Unicredit ha sottoscritto un minibond da 12 milioni di euro emesso da Valtellina Spa, azienda di Gorle (in provincia di Bergamo) che dal 1937 produce infrastrutture per le telecomunicazioni e l’energia. Le obbligazioni hanno scadenza a cinque anni e una cedola semestrale variabile indicizzata all’euribor. L’obiettivo del prestito, si legge in una nota, è “sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale”.

Dopo più di 80 anni, la società è ancora guidata dalla famiglia Valtellina e ha complessivamente circa duemila dipendenti, distribuiti in varie sedi fra Italia, Romania, Argentina e Brasile.

“Il minibond è uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali estremamente dinamiche e innovative come Valtellina Spa – ha commentato Giovanni Solaroli, Regional Manager Lombardia di Unicredit – Questo, dal nostro punto di vista, non può che rappresentare un elemento positivo, essendo spesso l’emissione di minibond espressione di una fase di crescita in corso. È evidente che tali operazioni richiedano una controparte finanziaria strutturata ed è per questo che Unicredit intende proporsi come partner di riferimento delle imprese in questi percorsi”.