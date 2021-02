Unicredit-Sia, accordo per processing delle carte

L’iniziativa era stata annunciata lo scorso autunno e varrà fino al 2036: prevede anche la gestione dei terminali POS e ATM.

UniCredit e SIA annunciano di aver firmato un accordo sull’aggiornamento dei termini complessivi del loro attuale accordo di outsourcing per la fornitura di alcuni servizi di processing in Italia, Austria e Germania relativi alle transazioni con carta e alla gestione dei terminali POS e ATM. I nuovi termini dell’accordo consentono a SIA di rinnovare l’accordo fino al 2036. Nell’ambito delle intese raggiunte, SIA ha corrisposto a UniCredit un importo di 228 milioni di euro in linea con le attese.

Il 5 ottobre 2020 era stato comunicato questo: “Con riferimento all’annuncio di un accordo tra Nexi e SIA che porterà alla creazione di un campione europeo nel settore dei pagamenti digitali, UniCredit e SIA confermano di aver avviato una trattativa in esclusiva sull’attuale accordo di outsourcing per la fornitura di alcuni servizi di processing in Italia, Austria e Germania relativi alle transazioni con carte di pagamento e alla gestione dei terminali POS e ATM, e il suo rinnovo fino al 2036. Le parti hanno l’obiettivo di finalizzare gli accordi vincolanti nei primi mesi del 2021, in linea con le tempistiche previste per soddisfare gli adempimenti regolamentari relativi alla fusione Nexi-SIA recentemente annunciata”.