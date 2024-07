UniCredit Road to Social Change 2024: al via il percorso per la trasformazione sostenibile delle filiere italiane

È partita la quarta edizione del programma gratuito di UniCredit dedicato alla formazione e al networking sulla Sostenibilità Integrale nelle filiere strategiche del tessuto produttivo italiano. Il percorso mira a diffondere la cultura della sostenibilità e a creare nuove professionalità per guidare una transizione giusta ed equa

Al via l’edizione 2024 del percorso di formazione e networking sulla Sostenibilità Integrale nelle principali filiere produttive italiane, Road to Social Change, promosso dalla Banking Academy – ESG Italy di UniCredit in collaborazione con Aiccon, Fondazione Italiana Accenture ETS, Istud Business School, Cottino Social Impact e TechSoup. La quarta edizione del programma, totalmente gratuita, è organizzata da UniCredit nell’ambito delle attività Esg Italy con i programmi di Education della Banking Academy.

Road to Social Change: le novità dell’edizione 2024

Le novità del 2024 del percorso Road to Social Change includono contenuti distintivi forniti da Nativa, che aiuta le aziende a evolvere verso modelli economici rigenerativi. Sono previsti anche quattro episodi del podcast “Actually” di Will, dedicato ai grandi cambiamenti globali, e un ciclo di corner focalizzati sul cambiamento culturale, la leadership e il ruolo della digitalizzazione. Inoltre, verrà sperimentato un modello di accompagnamento delle imprese verso la sostenibilità.

Il focus di Road to Social Change

La Sostenibilità Integrale rimane al centro del percorso Road to Social Change che si concentra su filiere produttive chiave in Italia. Gli eventi si terranno in diverse date: agri-food nel Sud il 26 settembre, turismo in Sicilia il 30 ottobre, e un evento finale a novembre in Lombardia dedicato all’health and care. Già svolti eventi su moda e ceramica nei mesi precedenti.

Adottare la Sostenibilità Integrale nelle filiere è essenziale per promuovere cambiamenti culturali, aumentare la competitività e orientare comportamenti più responsabili. L’obiettivo del percorso è sviluppare un mindset imprenditoriale e nuovi modelli di leadership che collegano la creazione di valore economico al benessere socioeconomico.

L’obiettivo è diffondere la sostenibilità integrale

Il percorso del 2024 si propone di diffondere la Sostenibilità Integrale attraverso tre leve strategiche. In primo luogo, mira a ispirare le persone con storie e pratiche concrete, coinvolgendo esperti e leader di settore in Live Talk e Podcast dedicati. In secondo luogo, offre formazione ai partecipanti tramite contenuti disponibili su piattaforma on demand e approfondimenti tecnici per professionisti di PMI e organizzazioni non profit. Infine, certifica le competenze acquisite con l’Open Badge di Social Change Manager, una figura professionale che sostiene una transizione equa e promuove il cambiamento all’interno delle aziende.

“La sostenibilità rappresenta una leva fondamentale per il futuro delle imprese e delle comunità. Con Road to Social Change 2024, vogliamo creare un ponte tra profit, non profit e istituzioni per formare nuove professionalità capaci di guidare una transizione giusta ed equa” – ha dichiarato Annalisa Areni, Head of Client Strategies di UniCredit Italia. “Questo percorso offrirà strumenti concreti per affrontare le sfide della sostenibilità, promuovendo innovazione e inclusione, fornendo alle comunità le leve per il progresso che, oltre la crescita economica, persegua l’avanzamento per un futuro più equo”.

I risultati di Road to Social Change

Dal 2021, il programma Road to Social Change ha coinvolto 6.000 beneficiari e oltre 2.050 aziende in Italia. Nell’ultima edizione, ha coinvolto 1.800 beneficiari tra Pmi, organizzazioni non profit e istituzioni. In totale, sono stati formati e certificati 800 Social Change Manager, professionisti in grado di supportare una transizione equa all’interno delle aziende, dopo aver completato un percorso formativo e superato un assessment dedicato.