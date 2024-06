Unicredit presenta un’offerta per la banca estone Luminor: competizione con l’ungherese Otp

La banca di piazza Gae Aulenti si è fatta avanti per acquistare l’istituto baltico dal fondo Blackstone che l’aveva comprato per un miliardo e che ora vorrebbe portare a casa circa 1,2 volte il valore di libro, secondo le fonti

Unicredit guarda all’Estonia e presenta un’offerta per Luminor Bank mettendosi in competizione con il più grande istituto di credito ungherese, Otp Bank Nyrt, per acquisire l’istituto baltico, secondo quanto riporta Bloomberg. Luminor, con sede a Tallinn e filiali in Lettonia e Lituania, è la terza banca più grande dei paesi Baltici e dell’Estonia. Attualmente è di proprietà di Blackstone che all’inizio dell’anno ha avviato un processo di vendita della banca cercando di ottenere con la cessione circa 1,2 volte il valore di libro, sempre secondo Bbg. A fine dicembre Luminor aveva circa 1,8 miliardi di euro di equity nel bilancio di fine dicembre, secondo alcuni documenti.

Blacksone l’aveva acquistata nel 2019 per un miliardo

L’asset manager aveva acquistato una quota di maggioranza della banca per un miliardo di euro nel 2019 da Nordea Bank Abp e DNB Bank Asa e da allora ha acquisito la quota rimanente di Nordea, salendo all’80%. DNB Bank detiene ancora una quota di minoranza. Al momento non è chiaro quale partecipazione intenda rilevare Unicredit, se l’intera quota in mano a Blackstone o soltanto quanto necessario ad assumere il controllo di Luminor.

L’operazione si inserirebbe nella strategia di Unicredit di crescere all’estero nei Paesi ad alta crescita dell’Europa orientale e settentrionale. Il 12 giugno scorso la Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di Alpha Bank Romania da parte dell’istituto guidato da Andrea Orcel. Bruxelles ha concluso che l’operazione notificata non solleverebbe problemi sotto il profilo della concorrenza, date le limitate posizioni di mercato delle società derivanti dall’operazione proposta.