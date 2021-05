Unicredit, Orcel: ecco la nuova squadra

Il nuovo Ceo di Unicredit riorganizza e semplifica la struttura della banca e annuncia il suo nuovo team: ecco chi ne fa parte

Andrea Orcel, nuovo amministratore delegato di Unicredit, ha riorganizzato la squadra manageriale dell’istituto. Lo ha annunciato la Banca in una nota, spiegando che la nuova struttura organizzativa “avrà la responsabilità di sviluppare il nuovo piano strategico nella seconda metà del 2021”.

Ecco i nomi della nuova squadra:

Head of Italy – Niccolo Ubertalli

Head of Germany – Michael Diederich

Head of Central Europe – Gianfranco Bisagni

Head of Eastern Europe – Teodora Petkova

Head of Corporate & Investment Banking – Richard Burton

Chief Financial Officer – Stefano Porro

Group People & Culture Officer – Annie Coleman

Group Digital & Information Officer – Jingle Pang (ad interim Daniele Tonella)

Group Operating Officer – Ranieri de Marchis

Head of Group Strategy & Optimisation – Fiona Melrose

Head of Group Stakeholder Engagement – Joanna Carss

Group Risk Officer – TJ Lim

Group Compliance – Serenella De Candia

Group Legal Officer – Gianpaolo Alessandro

Innanzitutto, con la riorganizzazione nasce un nuovo comitato esecutivo (Group Executive Committee, GEC), composto da 15 membri, in sostituzione dell’attuale Executive Management Committee (EMC), che di membri ne ha 27.

Inoltre, la Banca elimina un livello gerarchico dalla struttura organizzativa, minimizzando la presenza di co-Head alla guida di strutture e business.

Italia, Germania, Europa Centrale ed Orientale diventano le aree geografiche a diretto riporto del Ceo e l’Italia viene considerata come un’area geografica autonoma, il che, secondo la Banca, ne sottolinea “l’importanza cruciale per il gruppo”.

L’area di Corporate and Investment Banking viene posta a servizio di tutte le geografie e nasce una nuova divisione Digital, “che porta tecnologia, digitalizzazione e dati nell’ambito del nuovo GEC, assicurandone la piena inclusione in ogni decisione strategica”, prosegue la nota.

Orcel avvia anche un programma di semplificazione di tutta l’organizzazione, a partire dalla Spa, “riducendo il numero di comitati da 44 ad un massimo di 15/20”.

Infine, viene creata una nuova divisione People and Culture che estende il mandato della precedente funzione di Human Capital.

“Quando sono stato nominato amministratore delegato di Unicredit, ho promesso che una delle mie prime priorità sarebbe stata la riduzione della complessità e la semplificazione della struttura organizzativa – ha detto Orcel – Oggi potete osservare il primo passo in questa direzione: razionalizzazione del business, chiarimento dei ruoli cardine dell’organizzazione e aumento del senso di responsabilità per assicurare risultati migliori ai nostri stakeholder. Ho anche detto che avremmo aumentato il ritmo della digitalizzazione affinché la tecnologia e i dati fossero insiti in ogni decisione e oggi annunciamo una nuova divisione Digital per assicurare una piena integrazione di essi come elementi chiave del nostro Dna”.

A livello di business, “è fondamentale che riconosciamo le nostre origini e radici culturali che ci hanno formato ed è per questa ragione che rendiamo l’Italia una geografia autonoma al fianco di Germania, Europa Centrale e Orientale – conclude Orcel – Sono ben consapevole che le nostre persone saranno il motore del successo di Unicredit e oggi annunciamo anche una più ampia funzione di People & Culture che ci permetterà di attrarre e sviluppare i migliori talenti per trasformare la Banca. Questo è solo il primo passo di un programma ambizioso volto a realizzare il pieno potenziale di Unicredit. Ci permetterà di passare da un periodo di ridimensionamento ad uno di crescita sostenibile e profittevole”.