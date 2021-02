Unicredit: Mustier lascia, de Marchis dg ad interim

Il rapporto tra Unicredit e Jean Pier Mustier si conclude giovedì 10 febbraio – Ranieri de Marchis nominato direttore generale fino all’insediamento del nuovo Ad

Il cda di Unicredit “ha condiviso con Jean Pierre Mustier di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro, in qualità di amministratore delegato e direttore generale di Unicredit, a far data da domani, 11 febbraio 2021″.

Lo comunica la banca attraverso una nota. Piazza Gae Aulenti ricorda che la decisione è stata presa “in considerazione dell’avvenuta identificazione di Andrea Orcel quale candidato alla carica di amministratore delegato in occasione della prossima assemblea degli azionisti prevista per il 15 Aprile 2021 e dell’approvazione in data odierna dei risultati al 31 dicembre 2020”.

Nel frattempo, il consiglio di amministrazione ha deciso di nominare Ranieri de Marchis nuovo direttore generale ad interim della banca. Il manager rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo Ad, prevista per il 15 aprile, e manterrà anche la carica di di co-coo del gruppo, che al momento ricopre.

“A nome del consiglio di amministrazione e di tutta UniCredit ringrazio Jean Pierre Mustier per aver guidato il gruppo in questi anni con successo – ha commentato il presidente Cesare Bisoni -. Con la sua vasta esperienza, Ranieri garantirà la continuita’ operativa e la prosecuzione del nostro impegno nel raggiungere gli obiettivi del gruppo, fino alla nomina di Andrea Orcel ad amministratore delegato dopo l’assemblea degli azionisti”.