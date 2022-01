UniCredit: minibond da 3 milioni emesso da Tesisquare

Il prestito obbligazionario mira a sostenere il progetto di internazionalizzazione della società piemontese con particolare attenzione alla Germania e agli Stati Uniti

UniCredit ha sottoscritto un minibond da 3 milioni di euro emesso dall’azienda piemontese Tesisquare di Bra/Cherasco (in provincia di Cuneo) che realizza e distribuisce soluzioni software in 40 paesi in tutto il mondo. Il finanziamento, della durata di 6 anni, è finalizzato a sostenere il progetto di ampliamento dell’internazionalizzazione dell’azienda con particolare attenzione in questa fase alla Germania ed agli Stati Uniti.

La società guidata dal fondatore Giuseppe Pacotto è specializzata nella progettazione e implementazione di ecosistemi digitali collaborativi, pensati per potenziare e rendere agili i processi di interazione dei molteplici attori della catena del valore (produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder) nonché digitalizzare i processi di supply chain estesa, dal produttore al consumatore finale, attraverso una piattaforma integrata di sourcing and procurement, supply chain execution, transportation management, retail and e-commerce.

“Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento del minibond – ha dichiarato Paola Garibotti, Responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit – che ci consente di sostenere le pmi italiane per i loro progetti di crescita in Italia e anche all’estero. Proprio in Piemonte abbiamo raggiunto di recente il traguardo delle 100 imprese sostenute con minibond”, di cui 31 solo nel 2021, con un incremento pari al 67% in un solo anno.