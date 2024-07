UniCredit lancia il programma Skills for Transition: preparare giovani e aziende per un Futuro Verde

Il programma Skills for Transition di UniCredit offre formazione strategica a giovani e aziende per supportare la transizione verso un’economia verde. In collaborazione con Polimi offre percorsi formativi per studenti e laureati e con Accenture è pensata per i lavoratori per migliorare le loro competenze

UniCredit ha lanciato Skills for Transition, un programma sociale che offre formazione strategica a giovani e aziende per supportare la transizione verde. Il programma mira a sviluppare competenze necessarie per adattarsi ai cambiamenti ambientali, creando al contempo un impatto sociale misurabile.

L’iniziativa, completamente finanziata da UniCredit, riflette l’impegno della banca nel promuovere una transizione giusta ed equa e nel sostenere l’istruzione, considerata cruciale per il futuro dell’Europa.

Programma diviso in due iniziative

Il programma Skills for Transition di UniCredit viene lanciato in sei Paesi (Italia, Germania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania) e si articola in due iniziative: una per gli studenti e una per i lavoratori delle aziende clienti di UniCredit. L’obiettivo è aiutare entrambi i gruppi a partecipare attivamente a una transizione giusta ed equa.

L’iniziativa per gli studenti, sviluppata dalla Polimi Graduate School of Management, offre due percorsi formativi: un Master per neolaureati e un bootcamp di quattro mesi per studenti in corso e laureati. Entrambi mirano ad aumentare la conoscenza della transizione verde e del framework Net Zero, migliorando le prospettive lavorative dei partecipanti. Il programma include collaborazioni con aziende attive nella transizione verde, permettendo agli studenti di affrontare sfide aziendali reali e applicare le loro competenze acquisite.

L’iniziativa per i lavoratori, sviluppata con Accenture, offre formazione ai dipendenti delle aziende clienti di UniCredit per migliorare le loro competenze. I corsi inizieranno nell’ultimo trimestre dell’anno e saranno erogati tramite una piattaforma digitale, nelle lingue locali dei vari Paesi coinvolti.

“Consideriamo l’istruzione terziaria una delle leve fondamentali per aiutare i nostri clienti e le comunità a progredire verso una società più sostenibile, inclusiva ed equa”, ha dichiarato Fiona Melrose, Head of Group Strategy & ESG di UniCredit. “In quest’ottica, siamo orgogliosi di promuovere il programma Skills for Transition, che mira non solo a incrementare l’occupazione e a migliorare la mobilità sociale, ma anche a farlo in modo da mettere le aziende in condizione di superare alcune delle maggiori sfide che si trovano ad affrontare oggi”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con UniCredit nell’ambito del programma ‘Skills for Transition’. Un’iniziativa di formazione che si allinea perfettamente con il purpose di POLIMI Graduate School of Management che è quello di plasmare un futuro migliore per tutti, facendo leva sull’innovazione. Il percorso rappresenta concretamente la nostra strategia di formare e ispirare un ampio pubblico sui temi legati al Purpose, all’Innovazione e alla Sostenibilità, dotando giovani talenti e professionisti delle competenze necessarie per guidare cambiamenti significativi nella transizione verde”, ha dichiarato Federico Frattini, Dean di Polimi Graduate School of Management e Direttore Scientifico del programma.