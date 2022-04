Unicredit e sviluppo sostenibile: alla pugliese Nias finanziamento green da 1,5 milioni

La banca di Piazza Gae Aulenti ha erogato un finanziamento, garantito dal Fondo di MCC, per supportare i piani di sviluppo sostenibile dell’azienda pugliese. L’operazione fa parte del programma “Finanziamento Futuro Sostenibile Certificato”

UniCredit scende di nuovo nel campo dello sviluppo sostenibile supportando questa volta la NIAS, azienda pugliese specializzata nella fabbricazione di poltrone e divani, con un finanziamento da 1,5 milioni di euro .

L’operazione, assistita dalla garanzia all’80% del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello sviluppo economico, si colloca nell’ambito del piano “Finanziamento Futuro Sostenibile Certificato”.

Questo programma, insieme al programma Finanziamento Futuro Sostenibile, comprende una vasta gamma di prestiti ed è stato lanciato da UniCredit a luglio 2021 per sostenere le imprese che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business, in linea con il piano d’azione lanciato da Piazza Gae Aulenti a supporto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per sostenere la ripresa del Paese facendo leva sul ritorno ai consumi e sulla trasformazione digitale ed ecologica.

Per Nias in particolare, il finanziamento servirà a sostenere gli investimenti per migliorare l’impatto ambientale del ciclo produttivo ed è subordinato al raggiungimento o al mantenimento di obiettivi di sostenibilità e di efficientamento energetico prefissati: nel caso specifico la società pugliese si è impegnata a conseguire un Rating di Sostenibilità-ESG attraverso la società di certificazione ESG EcoVadis con sede a Parigi, ed a migliorarlo negli anni a venire.

UniCredit, al raggiungimento dell’obiettivo di miglioramento, riconoscerà all’azienda una premialità del tasso rispetto alle condizioni normalmente previste per queste operazioni; la consuntivazione del miglioramento sarà certificata da un soggetto terzo e indipendente, in questo caso rappresentato sempre dalla medesima agenzia di Rating.

Oltre 80 i finanziamenti sostenibili erogati da Unicredit da inizio anno

Sono oltre 80 le operazioni lanciate da Unicredit dall’inizio di quest’anno nell’ambito dei 2 programmi Finanziamento Futuro Sostenibile e Finanziamento Futuro Sostenibile Certificato, fanno sapere da Piazza Gae Aulenti.

Nei giorni scorsi è stata la volta di Lamec Srl, l’azienda varesina della famiglia Pacifico specializzata nelle tecnologie di finitura superficiale dei metalli, che ha ottenuto da Unicredit un finanziamento a sette anni da 1 milione di euro, (con la garanzia di Mediocredito Centrale tramite il Fondo di Garanzia per le PMI gestito per conto del Ministero dello Sviluppo Economico)

In precedenza Unicredit ha erogato un finanziamento da 7,5 milioni al gruppo pugliese Irgen RE, property manager specializzato sul settore commerciale nel Sud Italia, 30 milioni di euro per Ghella, azienda romana attiva nel mondo delle costruzioni, per supportarne il piano di investimenti previsto per il 2022 e legato al raggiungimento di uno specifico target di miglioramento ESG.

Altri 145 milioni di prestito green sono invece andati al gruppo olandese The Student Hotel (TSH), coperti da una garanzia green di Sace per 54 milioni, la quale prevede tra le sue condizioni il raggiungimento di un rating BREEAM Very Good per due studentati a Roma San Lorenzo e a Firenze Belfiore oltre alla aderenza alla tassonomia UE per le attività sostenibili.