Unicredit e Mastercard ampliano la partnership sui pagamenti

L’accordo si estende a 13 banche in 12 mercati e a tutti i prodotti di carte di pagamento, per un totale di 20 milioni di carte

Accordo tra Unicredit e Mastercard per un’espansione globale della loro partnership nei pagamenti.

“È la prima volta che una grande banca commerciale mette in atto una strategia multimercato con un solo circuito di pagamento di questa portata in Europa. Questo accordo unisce la capacità di UniCredit di fare leva sulla forza delle 13 banche del gruppo che agiscono come un unico istituto e l’esperienza di Mastercard nello spazio dei pagamenti con carta”, sottolinea Unicredit in una nota. L”intesa coinvolge infatti 13 banche, presenti in 12 mercati, e riguarda tutti i prodotti di carte di pagamento, per un totale di 20 milioni di carte.

Secondo quanto previsto, l’ampliamento del rapporto tra le parti porterà innovazione nei pagamenti, migliorerà l’esperienza digitale per i clientie permetterà a Unicredit di fornire “a tutti i titolari di carte un’offerta di prim’ordine, con una proposta di prodotti semplificata, un’esperienza digitale ottimizzata con una suite completa di soluzioni in-app e lo sviluppo di un approccio dedicato all’innovazione, aumentando la scelta di pagamento per i clienti attraverso molteplici soluzioni di pagamento”, continua la banca.

La partnership stabilisce poi la combinazione di intuizioni e risorse, con un’attenzione particolare all’implementazione di nuovi progetti su obiettivi ESG comuni.

Orcel: “Accordo incarna l’essenza di Unicredit Unlocked”

“Questa partnership incarna l’essenza di Unicredit Unlocked e l’impegno a sfruttare la forza della nostra impronta multimercato come un’offerta completa a beneficio dei clienti – ha dichiarato Andrea Orcel, Ceo di UniCredit. La nostra presenza geografica e l’esperienza di Mastercard in questo settore ci permettono non solo di semplificare le nostre partnership e i nostri contratti, ma anche di migliorare la nostra offerta digitale, di sicurezza e di prodotti per tutti i nostri titolari di carta attuali e futuri. Questo è un perfetto esempio del nuovo modo di gestire i progetti in UniCredit, portando benefici a tutte le società in modo disciplinato e agendo come un’unica azienda.”

Michael Miebach, Ceo di Mastercard, ha aggiunto: “Unicredit è un nostro partner importante da molti anni. Insieme abbiamo creato soluzioni concrete che aiutano le persone e le imprese in tutta Europa. Questa relazione ampliata si baserà su questa esperienza per portare nuove innovazioni ai titolari di carte UniCredit”.