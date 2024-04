Unicredit e Anfir insieme per agevolare l’accesso al credito e al mercato dei capitali per le aziende

L’obiettivo è sostenere la crescita economica e promuovere la coesione territoriale delle imprese, offrendo loro una maggiore gamma di strumenti e opportunità finanziarie

Unicredit e l’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (Anfir) hanno recentemente stretto un accordo per semplificare l’accesso delle imprese al credito e ai mercati finanziari. Questa partnership mira anche a collaborare nello sviluppo di progetti e prodotti finanziari, in linea con gli obiettivi di interesse pubblico delle amministrazioni regionali e con il quadro dei nuovi Fondi SIE 2021-2027.

Anfir, spiega una nota, agisce come punto di riferimento per le società finanziarie regionali, che offrono una serie di strumenti agevolativi e gestiscono fondi regionali. Questi strumenti, come i fondi rotativi regionali, i fondi di garanzia e i minibond, sono progettati per agevolare l’accesso sia al credito che ai mercati finanziari per le imprese, su incarico delle rispettive Regioni.

L’accordo tra Unicredit e Anfir

La partnership prevede che Unicredit e Anfir collaborino per:

Analizzare, studiare e strutturare nuovi strumenti finanziari utilizzando i Fondi SIE 2021-2027 e quelli regionali gestiti dalle Finanziarie Regionali.

Mettere a disposizione degli imprenditori questi nuovi strumenti finanziari tramite le Finanziarie Regionali, in sinergia con Unicredit.

Identificare le migliori soluzioni in termini di credito agevolato e sistemi di garanzia, al fine di sostenere le imprese nel loro percorso di crescita.

Esplorare strumenti di finanza alternativa straordinaria come i minibond o i bond con garanzia pubblica, per consentire alle imprese di accedere ai mercati finanziari privati e pubblici.

Coinvolgere le imprese in opportunità di Private Capital, segnalando possibili occasioni di investimento insieme alle Finanziarie Regionali o a società specializzate nella gestione finanziaria.

L’accordo prevede anche la realizzazione di eventi, seminari e momenti informativi per diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari a disposizione delle Finanziarie Regionali.

I commenti

“Unicredit ha una presenza capillare sul territorio nazionale” ha dichiarato Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit” “e supporta le piccole e medie imprese italiane nella realizzazione degli investimenti e nel loro percorso di crescita. Grazie a questo accordo, agli strumenti messi a disposizione dalle finanziarie regionali e ai progetti e prodotti che svilupperemo congiuntamente, potenzieremo il supporto al sistema produttivo, contribuendo altresì ad una maggiore coesione economica, sociale e territoriale”.

“La convergenza di visione sulla necessità di favorire lo sviluppo e la crescita delle Pmi, alla base di questo accordo” ha evidenziato il presidente di Anfir, Michele Vietti “consentirà ad Anfir e Unicredit di lavorare insieme proficuamente per ridurre i tempi della burocrazia a favore di finanziamenti rapidi ed efficaci, grazie anche alla standardizzazione dei processi e dei modelli, funzionale alla diffusione di iniziative analoghe in tutte le Regioni italiane”.