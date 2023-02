UniCredit dona 2,5 milioni di euro per favorire l’istruzione dei giovani in Europa

La donazione della UniCredit Foundation è destinata a progetti che combattono l’abbandono scolastico in tutta Europa

UniCredit Foundation ha donato quasi 2,5 milioni di euro per favorire i progetti volti a combattere l’abbandono scolastico e incoraggiare i giovani a conseguire titoli universitari in tutta Europa.

Le donazioni in dettaglio

La donazione è divisa in tre aree, in linea con il nuovo obiettivo della Fondazione che vede al centro i giovani e l’istruzione.



1 milione di euro è destinato alla Call for Education, iniziativa lanciata dalla Fondazione a livello di Gruppo per finanziare progetti di contrasto alla povertà educativa realizzati da organizzazioni non profit in Italia, Bulgaria e Romania, con particolare attenzione al contrasto all’abbandono scolastico, all’acquisizione di competenze adeguate per il conseguimento degli studi universitari e per l’ingresso nel mercato del lavoro, a favore degli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori (fascia di età 11-19 anni).



225.000 euro sono stati stanziati per due progetti di ricerca sul tema dell’istruzione: “Addressing Inequalities in High-School Track Choice in Italy” iniziativa biennale in collaborazione con l’Università di Harvard e la Bocconi e “The Effects of Attending a Higher Value-added High School in Romania” della durata di 1 anno, realizzato in collaborazione con la Columbia University e il Ministero dell’Istruzione della Romania



1.225.000 euro sono stati destinati per l’assegnazione di borse di studio a studenti universitari e ricercatori europei. Basate sul talento e sul merito, queste borse sono pensate per sostenere gli studi di dottorato all’estero e favorire il rientro di cervelli in tutte le aree geografiche di UniCredit.

UniCredit, Orcel: Istruzione motore fondamentale per il futuro dell’Europa

“Siamo orgogliosi dell’importante lavoro e costante impegno di UniCredit Foundation nel sostenere i nostri giovani attraverso varie iniziative dedicate, volte a promuovere lo studio e la ricerca nei nostri Paesi. L’istruzione è un motore fondamentale per il futuro dell’Europa ed è nostra responsabilità, in quanto istituzione europea, individuare e sostenere costantemente i nostri giovani talenti, che getteranno le basi per il progresso e il successo del nostro continente negli anni a venire. Questo fa parte del nostro Purpose volto a dare costantemente la possibilità alle nostre comunità di progredire, in linea con l’impegno impegno ESG e il piano strategico della Banca” ha dichiarato Andrea Orcel, Presidente di UniCredit Foundation.

UniCredit Foundation, negli ultimi 10 anni, ha erogato circa 22,5 milioni di euro di fondi per finanziare oltre 300 borse di studio e di ricerca a sostegno di quasi 1.200 giovani studenti e ricercatori.