Unicredit cede Npl per 45 milioni in Russia

L’accordo è stato raggiunto con EOS, attraverso la controllata AO UniCredit Bank.

Unicredit, attraverso la sua sussidiaria AO UniCredit Bank (Russia), annuncia di aver raggiunto un accordo con EOS per la vendita pro-soluto di un portafoglio di crediti in sofferenza derivanti da contratti di credito concessi a clienti appartenenti al segmento privati. Il portafoglio è costituito interamente da prestiti regolati dal diritto russo per un ammontare di 45,2 milioni di euro.

La cessione del portafoglio costituisce parte dell’attuale strategia di Unicredit di riduzione delle esposizioni deteriorate nell’ambito del piano Transform 2019. L’impatto verrà recepito nel bilancio della banca di piazza Gae Aulenti del terzo semestre 2019.