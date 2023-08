Unicredit cambia governance e sceglie il sistema monistico. La proposta all’assemblea degli azionisti a fine anno

Il Cda ha deciso per l’adozione del modello monistico, già adottato da Intesa. “Migliorerà la qualità della governance”

Il Cda di UniCredit ha deciso “di adottare il sistema di governance monistico in luogo di quello tradizionale”. Lo annuncia la banca che dovrà ora modificare lo statuto e sottoporre il tutto all’assemblea dei soci, probabilmente entro fine anno.

Unicredit: perché scegliere il sistema monistico

Perché il cambiamento? Il sistema tradizionale di UniCredit si è dimostrato nel tempo efficiente, tuttavia ilCda ha “valutato il passaggio a un sistema monistico perché in grado di migliorare ulteriormente la qualità della governance, garantendo una maggior efficacia dei controlli tramite l’integrazione dell’organo di controllo all’interno del consiglio e valorizzando pienamente il ruolo di impulso dei componenti dell’organo di controllo attraverso la loro diretta partecipazione ai processi decisionali del consiglio”. La banca fa rilevare che il sistema monistico corrisponde “ai modelli largamente seguiti all’estero” come è il caso di Santander e Bbva in Spagna, Bnp Paribas e Societé Générale in Francia, Barclays e Hsbc nel Regno Unito. In Italia usano già il sistema monistico si segnalano Intesa Sanpaolo e Illimity.

Il nuovo modello prevede “la presenza di un consiglio di amministrazione, cui competono le funzioni di supervisione strategica e di gestione, e di un comitato per il controllo sulla gestione, costituito all’interno dello stesso consiglio, che svolge funzioni di controllo”. Il cambio della governance passa da una modifica dello statuto, che dovrà essere sottoposta al voto dell’assemblea degli azionisti.

Unicredit: assemblea entro fine anno per il cambio di governance

L’intenzione, a quanto si apprende, è di convocare i soci entro la fine dell’anno, in modo da arrivare all’assemblea della prossima primavera, che sarà chiamata a rinnovare il Cda, con le nuove regole già operative. Tra le maggiori societa’ che in Italia usano gia’ il sistema monistico si segnalano Intesa Sanpaolo e Illimity.