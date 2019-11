Ubi Banca rafforza la divisione investment banking

Saranno 60 professionisti a comporre il gruppo che si occuperà dell’accesso ai mercati dei capitali da parte della clientela corporate, financial institution, private e retail. La piattaforma completa il comparto dell’investment banking dell’istituto di credito.

Ubi Banca punta forte sull’investment banking. Con le prime due emissioni di certificati Equity Protection risalenti allo scorso 20 novembre e dedicate alla clientela Retail e Top Private, l’istituto finanziario ha infatti inaugurato la direzione Global Markets.

“L’emissione dei primi due certificati rappresenta il primo passo di un progetto ambizioso: diventare un punto di riferimento in ambito Capital Markets. Sviluppo e rafforzamento della forza sales, incremento dell’attività di Market Making, insieme a sostanziosi investimenti IT per assicurare ai clienti il necessario livello di servizio, permetteranno all’intera area Investment Banking di essere in linea con i principali competitors”, ha commentato Alessandro Ravogli, responsabile della direzione Global Markets.

La nuova direzione è destinata a una clientela sempre più diversificata, a cui verrà offerta una serie di strumenti e servizi finanziari dedicati alla gestione dei rischi sui mercati finanziari.

Tra le attività in capo al nuovo comparto ci sono la ristrutturazione, il pricing e l’operatività sul mercato secondario per i certificates rivolti alla clientela retail e private oltre a operazioni di market making su equity e fixed income, compresi i titoli di Stato. Inoltre, la direzione Global Markets seguirà l’operatività in derivati a copertura dei rischi su tassi, cambi e commodities e darà supporto all’attività di Corporate Finance nella distribuzione di operazioni equity e debt capital markets con una forza vendita che vanta un’ampia copertura di investitori.

“La creazione dei Global Markets rappresenta una naturale evoluzione dell’attività di Investment Banking che ha sviluppato nel corso degli ultimi due anni nuove aree di business per soddisfare al meglio la clientela della banca. Con i nuovi strumenti opereremo sui mercati finanziari in segmenti di grande interesse per la clientela Private e Retail, garantendo le soluzioni più adatte in termini di trasparenza e di remunerazione del capitale”, ha aggiunto Vincenzo De Falco, responsabile dell’area investment banking di UBI Banca.

La divisione corporate & investment banking è guidata da Marco Mandelli e vi fanno capo 8.000 imprese Mid Corporate e 700 gruppi Large Corporate clienti della banca per i prodotti e servizi di investment banking. Attualmente la divisione CIB conta circa 300 professionisti.