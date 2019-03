Ubi Banca: Massiah, Moratti e Nicastro verso il vertice

Una sola lista in campo per la prossima assemblea di Ubi Banca con la Moratta destinata a diventare la nuova presidente, Victor Massiah confermato Ceo e Roberto Nicastro nuovo vicepresidente – Assogestioni non ha presentato la lista – In Banca Ifis lista di minoranza di Giovanni Bossi

Giochi fatti in casa Ubi Banca per il rinnovo del vertice che sarà all’ordine del giorno dell’assmblea del 12 aprile che sancirà anche il passaggiop dal sistema duale a quello monistico. La mancata presentazione della lista di Assogestioni per l’assenza di azioni nei portafogli dei gestori sufficienti a raggiungere il quorum dello 0,5% del capitale ha semplificato il rinnovo del vertice, per il quale è stata presentata una sola lista che contiene tutti nomi di spicco della banca.

L’unica lista in campo vede tra i suoi candidati Letizia Moratti, che sarà la futura presidente di Ubi Banca, Victor Massiah, che sarà confermato Ceo del gruppo, Roberto Nicastro, destinato diventare nuovo vicepresidente, e Pietro Gussalli Beretta, in rapprsentanza della componente bresciana.

Intanto in Banca Ifis l’ex ad Giovanni Bossi ha presnetato una lista di minoranza insieme a Francesca Maderna e Marina Salamon in rappresentanza del 6% del capitale canidando due indipendenti come Giuseppe benini e Renato Giovannini. La Scogliera, la holding dei Furstenberg che contralla il 50,1% della banca, ha invece candidato il nuovo ad Luciano Colombini (ex Finint) e Furstenberg junior come vicepresidente.