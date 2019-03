Ubi Banca: con Ricariconto si possono rateizzare le spese del c/c

Per la prima volta in Italia viene offerto un prodotto che consente di rateizzare spese già sostenute per ottimizzare, in totale autonomia, la gestione del proprio bilancio familiare – La banca ha anche presentato una domanda di brevetto.

La novità è che con Ubi Banca, per la prima volta in Italia, i clienti della banca potranno rateizzare non più solo la restituzione di un finanziamento ma anche le singole spese già addebitate sul proprio conto corrente (bonifici, pagamenti, etc) per ricaricarne il saldo e renderlo nuovamente disponibile per pianificare nuovi acquisti o per avere la tranquillità di poter affrontare eventuali impegni futuri imprevisti. Il servizio si chiama RicariConto e la banca lo giudica talmente innovativo da averne registrato il marchio e depositato la domanda di brevetto.

RicariConto è anche semplice da utilizzare: si attiva facilmente in filiale e senza costi, previa valutazione positiva del merito creditizio. Una volta attivato, le singole spese possono essere rateizzate in totale autonomia con un click tramite l’app Ubi Banca (o tramite l’Internet Banking) o, per chi preferisce, anche in filiale o tramite il Servizio Clienti. Il cliente sceglie quindi la durata del piano di rateizzazione e, a fronte di una commissione fissa mensile che varia in funzione dell’importo rateizzato, il saldo del conto corrente viene ricaricato in tempo reale. Le rate e le relative commissioni verranno quindi addebitate a partire dal secondo mese successivo. L’importo rateizzabile va da un minimo di 250 euro (con possibilità di aggregare più spese di importi inferiori fino al raggiungimento della soglia minima) a un massimo di 5.000 euro e comunque nei limiti del plafond assegnato e disponibile per ogni singolo cliente.

“Innovazione e attenzione ai bisogni del cliente sono i principi che ci hanno spinto a realizzare questo prodotto”, spiega Frederik Geertman, Chief Commercial Officer e Vice Direttore Generale di UBI Banca. “Ricariconto offre un servizio rivoluzionario per la clientela ed è la prima volta che una banca lancia sul mercato un prodotto finanziario che consente di gestire la propria liquidità con flessibilità e in totale autonomia senza che sia necessario richiedere, ogni volta, la concessione di un prestito”.