Ubi Banca compra il 5% di Green Arrow Capital

L’operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale riservato – Gac è un operatore italiano indipendente attivo nel settore degli investimenti alternativi

Ubi Banca ha acquistato il 5% di Green Arrow Capital, operatore italiano indipendente attivo nel settore degli investimenti alternativi, con asset in gestione pari a circa 1,7 miliardi di euro. Lo comunica in una nota l’istituto di credito, precisando che l’operazione è stata realizzata attraverso un aumento di capitale riservato.

L’obiettivo è aumentare il patrimonio di Green Arrow Capital con capitale istituzionale per “cogliere eventuali opportunità di consolidamento del settore del private equity e del private debt”, si legge nella nota.

Inoltre, Green Arrow Capital sta per lanciare dei nuovi fondi, “che investiranno nelle aree più produttive del territorio, inizialmente attraverso il comparto del private debt di GAC e a seguire con quello del Private Equity – prosegue la nota – Attraverso un decimo fondo, e tra i più grandi in termini di target di raccolta, sarà inoltre possibile dare impulso a investimenti in grandi opere di interesse pubblico nelle aree di reale necessità per il Paese”.

Vincenzo De Falco, Head of Investment Banking di Ubi, parla di Gac come di un “team di grande qualità, con un interessante progetto di crescita e una strategia di investimento multi comparto coerente con gli obiettivi della Banca, che intende aumentare l’esposizione all’equity in piattaforme di investimento diversificate e che hanno a cuore il tema della sostenibilità”.

Luisa Todini, partner e presidente di Green Arrow Capital, sottolinea invece che la società è “cresciuta rapidamente” e che “l’ingresso di un partner d’eccellenza non potrà che dare nuovo impulso” al progetto.

Ad oggi hanno investito nei fondi Gac circa 200 investitori, di cui il 90% riconducibili a enti istituzionali (banche, fondi sovrani, fondi di fondi, fondazioni bancarie, casse di previdenza, fondi pensioni e assicurazioni) e circa il 20% di provenienza internazionale.

Green Arrow Capital opera oggi in tre diverse strategie di investimento (private equity, private debt e clean energy & infrastructure) e punta espandere la sua attività con il lancio di Fondi dedicati agli investimenti alternativi.