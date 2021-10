Tv in streaming, al via l’offerta Gold di TimVision

Tim annuncia la sua nuova promozione per l’autunno con l’offerta “Gold” a 29,99 euro al mese anziché 44,99

Fino al 15 novembre, Tim offre il pacchetto completo di Disney+, Netflix, Dazn e Infinity+ a 29,99 euro al mese. Si tratta della nuova promozione autunnale, accompagnata da uno spot già in onda sulle principale emittenti nazionali e online sui social e tramite le campagne display.



L’offerta di Tim prevede un dispositivo da collegare alla TV (incluso nell’offerta) e un costo di attivazione una tantum di 9,99 euro. L’offerta è disponibile per clienti di qualsiasi operatore telefonico.

I contenuti spaziano dallo sport al cinema, fino ai documentari e ai cartoni animati. Sono compresi: Dazn con tutta la Serie A TIM, la serie BKT, la UEFA Europa League, il meglio della UEFA Conference League e gli altri eventi sportivi; Infinity+ con 104 partite della UEFA Champions League (incluso per 12 mesi); Eurosport Player (incluso per 12 mesi per chi non ha già fruito della promozione) con il meglio del tennis con tre Slam in esclusiva, il ciclismo con i Grandi Giri e tutti i match della LBA di basket.

Inoltre, grazie al piano standard di Netflix (in Full HD fino a 2 schermi in contemporanea) si accede senza limiti a serie originali, film, cartoni animati e documentari. Infine Disney+ garantisce tutte le produzioni Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e Star.

Per i clienti TIM, l’offerta si può attivare sulla propria linea fissa con addebito in fattura o sulla linea mobile attraverso il servizio “Ricarica Automatica“. In alternativa, è possibile ordinare il pacchetto facendo richiesta della Super Fibra TIM per la linea fissa di casa, oppure attivando l’offerta su una nuova SIM card TIM, che sarà utilizzata unicamente per effettuare l’addebito del costo mensile dell’offerta.

Per chi è già abbonato ad uno o più servizi tra Netflix, DAZN, Disney+ e TIMVISION, dopo l’attivazione verranno fornite tutte le istruzioni per mantenere i propri account esistenti e sospenderne il pagamento.