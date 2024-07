Trump, se eletto, sarà il più vecchio Presidente Usa: ma davvero pensa di vincere solo insultando Kamala e raccontando bugie?

Pur essendo un’incognita e restando per ora sfavorita dai sondaggi, la candidatura di Kamala Harris ha spiazzato Trump che finora ha saputo avversarla solo con gli insulti. E le solite bugie

Se sarà eletto, Donald Trump, sarà il più vecchio Presidente degli Stati Uniti. Joe Biden era entrato alla Casa Bianca a 78 anni e due mesi. The Donald, se rivincerà le elezioni presidenziali del 5 novembre, tornerà alla Casa Bianca a 78 anni e 7 mesi secondo quanto rivela un tabella pubblicata da Lavoce.info. Non è un dettaglio da poco perché finora Trump aveva infierito su Biden presentandolo come un vecchio decrepito, ma la candidatura di Kamala Harris l’ha spiazzato e lo costringerà a cambiare registro e narrazione. Lo confessano anche i suoi più stretti consiglieri: “Dobbiamo ricominciare tutto da capo”. A sentire i sondaggi, la strada della Harris resta in salita e per ora la sua vittoria alle elezioni di novembre rimane un miraggio ma il suo ingresso sulla scena ha preso in contropiede Trump. E’ forse per questo che, oltre alle consuete bufale come quella colossale secondo cui avrebbe perso le ultime presidenziali solo per brogli (mai provati), finora Trump non ha saputo avversare la Harris se non con gli insulti. “Io – ha detto ieri Trump – chiamo Kamala la sguaiata. Si capisce molto da una risata. E’ pazza. Lei è matta”. Ma davvero Donald pensa di vincere le elezioni solo insultando e raccontando bugie e facendo credere ancora una volta agli americani che, se non vincerà il 5 novembre, sarà solo perché i Democratici hanno truccato il voto con i soliti brogli mai accertati? Anche nel suo staff c’è qualcuno che dubita che questa sia la strada giusta ed illuminante un commento che Massimo Gaggi ha raccolto per il Corriere della Sera da un sostenitore molto vicino a Trump a cui è stato chiesto perché mai abbia scelto proprio Vance come suo vice: “Perché tra tutti quelli presi in considerazione per il ticket, Vance è l’unico che non lo odia segretamente”. Più chiaro di così. Donald giù dalla torre.