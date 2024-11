Trimestrali Usa: Apple punta su iPhone16 e Amazon sul cloud. Nell’afterhours movimenti opposti

Si attende l’apertura di Wall Street oggi per vedere la reazione degli investitori. Intanto nel dopo-Borsa si registrano segni positivi per la società di Jeff Bezos e negativi per quella di Tim Cook

Dopo a chiusura delle contrattazioni di Wall Street ieri sera, Apple e Amazon hanno pubblicato i dati trimestrali, entrambi positivi per vendite e utili, ma nell’afterhours gli investitori si sono divisi e hanno dato hanno dato un voto negativo per la primae positivo per la seconda.

Apple, bene il nuovo iPhone 16. Nell’afterhours -2%

La casa di Cupertino ha battuto le aspettative di Wall Street per quanto riguarda le vendite e gli utili del quarto trimestre fiscale, grazie alle forti vendite iniziali dell’iPhone 16, una serie di telefoni progettati per le nuove funzioni di intelligenza artificiale. Il quarto trimestre di Apple si è concluso il 28 settembre, il che significa che riflette solo pochi giorni di vendite dei nuovi iPhone 16, arrivati sul mercato il 20 settembre.

Apple ha dichiarato che le vendite sono state di 94,93 miliardi di dollari, superando gli obiettivi di Wall Street di 94,58 miliardi. Anche l’utile di 1,64 dollari per azione ha superato le aspettative degli analisti di 1,60 dollari per azione. Le vendite dell’iPhone in generale, il prodotto principale dell’azienda, sono aumentate del 5,5% a 46,22 miliardi di dollari, rispetto alle stime degli analisti di 45,47 miliardi.

Inferiori alle attese, invece, i ricavi per Mac, iPad, altri prodotti e servizi. Il margine lordo è stato del 46,2%, contro il 46% del consensus. L‘utile adjusted per azione è cresciuto del 12% rispetto a un anno prima. L’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha dichiarato a Reuters che le vendite dell’iPhone 16 sono cresciute più velocemente rispetto a quelle dell’iPhone 15 un anno fa (a parità di giorni di presi in considerazione). Per l’intero anno fiscale, i ricavi sono aumentati di circa il 2% a 391,04 miliardi di dollari; i ricavi trimestrali sono aumentati del 6%. Nell’after-hours, dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo di Apple cedeva intorno al 2%.

Amazon solida grazie alla divisione cloud. Nell’afterhours +6%

Conti floridi anche per Amazon, grazie soprattutto alla crescita del settore cloud e della pubblicità.

Il gigante di Jeff Bezos ha battuto le stime del mercato per quanto riguarda i ricavi, grazie alla forte crescita di AWS, Amazon Web Services, la divisione cloud dell’azienda, che ha registrato un aumento delle vendite del 19% a 27,5 miliardi di dollari.

Amazon ha riportato un utile di 1,43 dollari per azione, rispetto alle aspettative di 1,14 dollari.

su ricavi di 158,88 miliardi di dollari, contro i 157,2 miliardi delle attese. L’utile operativo è cresciuto del 56% a 17,4 miliardi di dollari. Per il quarto trimestre, Amazon prevede ricavi tra i 181,5 e i 188,5 miliardi di dollari, per una crescita in un anno tra il 7% e l’11%, contro i 186,2 miliardi del consensus. Nell’after-hours, dopo la pubblicazione della trimestrale, il titolo di Amazon guadagnava il 6%