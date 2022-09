Tod’s: l’OPA di Della Valle partirà il 26 settembre 2022. Ok da CdA e Consob, tutti i dettagli dell’offerta

Il periodo d’adesione partirà il 26 settembre e si concluderà il 25 ottobre – Agli aderenti 40 euro per azione

DeVa Finance, società interamente posseduta da Di.Vi. Finanziaria di Diego Della Valle & C, ha comunicato l’avvenuta pubblicazione del documento relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dalla stessa DeVa sul gruppo Tod’s. L’Opa era stata annunciata a inizio agosto ed è finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Tod’s non ancora in mano a Della Valle e pari al 25,55% del capitale. Una volta conclusa l’operazione si procederà al delisting del titolo da Piazza Affari.

Opa di Della Valle su Tod’s: i dettagli

Il periodo di adesione all’offerta, concordato con Borsa Italiana, comincerà alle ore 8.30 di lunedì 26 settembre e si concluderà alle ore 17:30 di martedì 25 ottobre 2022, estremi inclusi. A disposizione ci saranno, salvo proroghe, 22 giorni di Borsa.

Il 25 ottobre 2022 sarà quindi l’ultimo giorno utile per aderire all’offerta. l terzo giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, vale a dire il 28 ottobre, l’offerente pagherò a ciascun aderente all’offerta un corrispettivo in denaro pari a 40 euro – da intendersi ‘cum dividend’, ovverosia inclusivo delle cedole relative a eventuali dividendi distribuiti da Tod’s – per ciascuna azione portata in adesione all’offerta.

Il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta, a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento.

Ricordiamo che, affinché l’Opa vada a buon fine, DeVa dovrà raggiungere una partecipazione superiore al 90% del capitale di Tod’s.

Cda di Tod’s: “congrua” l’offerta di 40 euro per azione

Ieri sera, il consiglio d’amministrazione di Tod’s ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo di 40 euro per azione all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa dalla società controllata da Diego Della Valle.

La decisione è stata presa all’unanimità, anche sulla base del contenuto della “fairness opinion” degli advisor e del parere degli amministratori indipendenti, si legge in una nota.

Nella giornata di ieri è arrivato anche l’ok della Consob all’operazione. Il documento pubblicato oggi può essere consultato presso gli uffici di Bnp Paribas Securities Services – Succursale di Milano, presso la sede legale dell’emittente in Sant’Elpidio a Mare e sui siti internet di Tod’s e del global information agent Georgeson,

“Al fine di poter pervenire a un fondato giudizio sull’offerta, si invitano – si legge nella nota – gli azionisti di Tod’s alla lettura del documento di offerta”.