Tinexta compra una società di web marketing

Attraverso la controllata Co.Mark, la società presieduta da Salza e guidata da Chevallard ha acquistato per 8,75 milioni il 60% di Queryo

La società di servizi tecnologici per le imprese Tinexta, attraverso la controllata Co.Mark, acquisisce per circa 8,75 milioni di euro il 60% di Queryo, un’azienda di web marketing. “L’operazione prevede, inoltre, una componente di prezzo variabile pari a massimi 1,2 milioni di euro che sarà erogata a titolo di earn-out in considerazione della performance 2021”, precisa la nota.

L’obiettivo di Co.Mark è “estendere la propria offerta e supportare nell’arco dei prossimi anni il piano di sviluppo dell’azienda che prevede di chiudere il 2020 con ricavi di circa 4,8 milioni di euro ed un Ebitda di circa 2,5 milioni di euro”.

Per la restante quota del 40% di Queryo “è previsto un meccanismo di put/call basato su multipli variabili in base ai risultati effettivamente raggiunti. Ad oggi il debito stimato per tale opzione è pari a circa 6,9 milioni di euro”, si legge ancora nella nota di Tinexta.

“Questa operazione rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo della business unit innovation & marketing service del gruppo Tinexta avviato con l’acquisizione di Co.Mark nel 2016 – commenta l’amministratore delegato di Tinexta, Pier Andrea Chevallard – Con l’investimento nel Digital Marketing, in coerenza con le linee guida dichiarate nel piano 2020, il gruppo conferma la propria offerta ampia e strutturata in chiave digitale a supporto delle aziende italiane con la possibilità e la volontà di crescere, in Italia e all’estero”.

L’esecuzione del contratto non è soggetta a condizioni sospensive ed è prevista entro la fine di gennaio.

“Queryo rappresenta una realtà in significativo sviluppo che ha saputo costruire un approccio data e result driven al digital marketing, andando a posizionarsi in modo ottimale per cogliere gli attuali trend, accelerati dalla pandemia in corso, legati al percorso di progressiva digitalizzazione delle imprese e dei consumatori italiani – sottolinea l’amministratore delegato di Co.Mark, Marco Sanfilippo – Con l’ingresso nel capitale di Queryo, Co.Mark potrà consolidare un expertise tecnico, commerciale e organizzativo nella gestione dei canali digitali, un know-how strategico oggi fondamentale per supportare lo sviluppo delle aziende clienti”.