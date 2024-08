Tim sceglie Nokia per espandere il 5G in Brasile. Titolo sugli scudi a Piazza Affari

Grazie alla partnership tra Tim Brasil e Nokia, la copertura 5G arriverà in 15 Stati brasiliani a partire da gennaio 2025. A Piazza Affari, Tim in vetta al Ftse Mib

Tim sugli scudi a Piazza affari in una seduta su cui imperversa ancora l’aria ferragostana. Il titolo guadagna infatti oltre il 4% del suo valore a 0,236 euro dopo l’annuncio della partnership con Nokia per l’espansione della rete 5G in Brasile.

Tim Brasil sceglie Nokia per espandere il 5G in Brasile

Tim Brasil ha scelto Nokia per espandere la copertura della sua rete di accesso radio (Ran) 5G in 15 Stati brasiliani. Il progetto partirà a gennaio del 2025. L’annuncio è arrivato dalla società finlandese che, attraverso una nota, sottolinea che “questa partnership aumenterà il numero di comuni con accesso al 5G, portando i vantaggi di una connettività sicura e ad altissima velocità a una popolazione più ampia. L’espansione consentirà inoltre alle imprese di queste regioni di digitalizzare le proprie attività, favorendo l’innovazione e guidando la crescita economica”.

Secondo le informazioni fornite da Nokia, l’accordo prevede che quest’ultima fornirà diverse apparecchiature del suo portafoglio 5G AirScale, tra cui “banda base, radio Massive Mimo e prodotti Remote Radio Head”, prodotti alimentati dalla sua tecnologia ReefShark System-on-Chip ad alta efficienza energetica e combinati per fornire una copertura e una capacità superiori.

Tim, da parte sua, utilizzerà il sistema intelligente di gestione delle reti MantaRay di Nokia, che incorpora funzionalità di intelligenza artificiale, per migliorare il monitoraggio e la gestione della rete. Nokia fornirà anche servizi, tra cui la distribuzione digitale, l’ottimizzazione e l’assistenza tecnica.

Tim: “Accordo pietra miliare”

Marco Di Costanzo, Cto di Tim Brasil, ha dichiarato: “Questo accordo è una pietra miliare significativa nella nostra partnership di lunga data con Nokia, che evidenzia la nostra dedizione reciproca all’innovazione tecnologica. Poiché il 5G continua a rivoluzionare la connettività, siamo impegnati a estendere questi progressi a un numero maggiore di brasiliani. Questo porterà benefici alle industrie e ai consumatori con nuovi servizi, consolidando la posizione di Tim come principale provider 5G del Brasile in base al numero di siti”.

Tommi Uitto, presidente di Mobile Networks di Nokia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con Tim per espandere la loro rete 5G in Brasile. Questa collaborazione dimostra il nostro impegno nel fornire una tecnologia all’avanguardia che consenta a Tim di offrire ai propri clienti la connettività 5G più veloce e affidabile. Le nostre soluzioni radio best-in-class e ad alta efficienza energetica giocheranno un ruolo chiave nel raggiungimento di questo obiettivo”.