Tim rivoluziona l’attivazione delle eSim: addio Qr Code, ora basta un clic

Tim semplifica l’attivazione delle eSIM con una nuova tecnologia: ora basta un clic sullo smartphone senza necessità di inquadrare il Qr Code. L’innovazione debutta con i nuovi Samsung Galaxy S25 e ha l’obiettivo di unire praticità e sostenibilità

Tim ha deciso di rendere ancora più facile la vita dei suoi clienti con una novità che segna un punto di svolta nel panorama della telefonia mobile in Italia. Le eSIM diventano intuitive e immediate da attivare: basta un semplice clic sullo smartphone, senza più la necessità di inquadrare il Qr Code ricevuto via e-mail. Questa rivoluzionaria funzionalità debutta in concomitanza con il lancio degli attesissimi smartphone Samsung Galaxy S25, disponibili nelle versioni S25, S25+ e S25 Ultra. I clienti Tim potranno godere di un’esperienza d’uso semplificata e completamente digitale, che punta tutto sulla praticità e sull’innovazione. L’obiettivo? Offrire ai clienti un’esperienza al passo con i tempi e sempre più semplice da utilizzare.

Come funziona: addio Qr Code, benvenuta eSIM Discovery

Grazie alla tecnologia “eSim Discovery” dello standard Gsma, Tim è il primo operatore in Italia a introdurre questa modalità di attivazione. Chi acquista un Galaxy S25 in un negozio Tim può attivare una nuova linea mobile o passare alla eSim semplicemente cliccando sulla notifica ricevuta. Un processo rapido, intuitivo e, soprattutto, senza il bisogno di stampare o scansionare nulla.

Oltre a essere comoda, questa innovazione è anche sostenibile. Si elimina così la necessità di utilizzare supporti fisici, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. La nuova funzionalità verrà presto estesa ad altri dispositivi compatibili, ma le modalità tradizionali di attivazione con Qr Code rimangono disponibili per chi acquista online o possiede smartphone meno recenti.

Le promozioni per il nuovo Samsung Galaxy S25

In occasione del lancio dei Samsung Galaxy S25, Tim offre anche un’esclusiva promozione: i nuovi smartphone sono disponibili a metà prezzo grazie al finanziamento TimFin, con rate a partire da 15 euro al mese per 24 o 30 mesi, senza anticipo e a tasso zero. Inoltre, è possibile optare per modelli con memoria raddoppiata senza variazioni di prezzo. Per chi sceglie l’opzione Tim Rivaluta, che prevede la permuta di un vecchio smartphone, le rate mensili possono scendere ulteriormente a soli 6 euro.

I dispositivi sono già ordinabili online e presso i negozi Tim, con consegna gratuita a domicilio. La disponibilità nei punti vendita è prevista per la fine di gennaio.

Digital with Human Touch: il modello Tim

Questa novità si inserisce perfettamente nel piano strategico di Tim, “Digital with Human Touch“. L’azienda punta a unire le potenzialità del digitale con il valore umano, garantendo ai clienti un supporto capillare e qualificato nei suoi negozi sparsi sul territorio nazionale. L’obiettivo è chiaro: rendere le nuove tecnologie accessibili a tutti, senza rinunciare alla qualità del servizio.