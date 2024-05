Tim rinnova l’accordo con Warner Bros: su TimVision il Roland Garros e le Olimpiadi

Nuova intesa tra Tim e Warner Bros. Discovery che consentirà ai clienti TimVision di vedere, inclusi nell’abbonamento, tutti i contenuti sportivi di Discovery+ e Eurosport insieme all’intera offerta d’intrattenimento arricchita da due nuovi canali: Warner Tv e Cnn International

È stato rinnovato l’accordo tra Tim e Warner Bros. Discovery che consentirà ai clienti TimVision di vedere, inclusi nell’abbonamento, tutti i contenuti sportivi di Discovery+ e Eurosport insieme all’intera offerta d’intrattenimento arricchita da due nuovi canali: Warner Tv e Cnn International.

Grazie a questa nuova intesa, spiega la nota, TimVision offrirà una copertura pressoché totale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 con 14 canali e oltre 2000 ore live e on demand su Eurosport 1 e 2, su altri otto canali Eurosport interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K disponibile sul TimVision Box – più altri quattro Eurosport extra.

Tim, cosa si potrà vedere su TimVision

La fruizione delle competizioni è arricchita dalla possibilità di vedere fino a quattro gare in contemporanea su App e sito TimVision, grazie alla funzionalità Multilive. Solo su TimVision, grazie a discovery+, sarà possibile vivere il grande tennis e seguire tutte le partite del Roland-Garros e dei prossimi Australian Open, oltre che accedere al canale in 4k. Disponibili inoltre gli sport più seguiti come il ciclismo con i Grandi Giri (Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, oltre a tutte le Classiche), la Lba

di basket, gli sport invernali e i motori.

Inoltre, su TimVision saranno disponibili clip e highlihgts forniti ogni giorno da Eurosport News, una novità per tutti gli appassionati per completare l’offerta sport live e rimanere sempre aggiornati.