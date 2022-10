Tim: prorogato al 30 novembre il Memorandum sulla Rete unica con Cdp Equity, Macquarie, Kkr e Open Fiber

Proroga a fine novembre del Memorandum tra Tim, Cdp, Open Fiber e soci sul progetto di Rete unica delle tlc ma senza esclusiva, come chiesto da Vivendi – Cdp avrà tempo di valutare anche gli orientamenti del nuovo Governo

Slittano i tempi per la Rete unica delle tlc. Tim, al termine del consiglio d’amministrazione presieduto da Salvatore Rossi, ha reso noto di aver siglato un accordo di modifica del protocollo d’intesa non vincolante (Memorandum of Understanding) relativo al progetto di integrazione delle reti Tim e Open Fiber.

Il nuovo accordo è stato siglato. oltre che da Tim, da Cdp Equity, Kkr, Macquarie e Open Fiber. La proroga del Memorandum, che era stato sottoscritto il 29 maggio scorso, arriva al 30 novembre 2022, fatta eccezione per gli obblighi di esclusiva che vengono meno dal prossimo 31 ottobre.

In buona sostanza, Tim, sollecitata dal socio di maggioranza Vivendi, acconsente ad accantonare l’esclusiva del Memorandum con Cdp e soci e, a sua volta, la Cassa depositi e prestiti avrà più tempo per considerare anche gli orientamenti del nuovo Governo in materia di Rete unica, a cui ha fatto cenno anche la premier Giorgia Meloni nel dibattito parlamentare sulla fiducia.