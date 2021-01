Tim: ecco Noovle, la nuova società per il cloud

Avrà il compito di realizzare sei nuovi data center – L’obiettivo è arrivare a un miliardo di euro di fatturato nel 2024

Tim annuncia la costituzione di Noovle Spa, la nuova società del gruppo che si occupa di cloud ed edge computing. Nella controllata confluiscono i data center di Tim e le professionalità specialistiche di Noovle Srl, azienda acquisita da Tim lo scorso maggio e tra i principali partner di Google Cloud nel mercato italiano.

Noovle “si focalizzerà sulla fornitura di servizi e soluzioni multicloud innovativi e su misura per i clienti Tim, che vanno dalla gestione nei propri Data Center delle infrastrutture di rete, ai servizi di progettazione e assistenza, alla migrazione verso il cloud e al supporto delle attività di gestione collegate, utilizzando le più evolute tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e l’Internet of Things”, si legge in una nota.

Mariarosaria Taddeo, professoressa associata all’Università di Oxford, sarà il presidente non esecutivo, mentre Carlo D’Asaro Biondo svolgerà il ruolo di amministratore delegato.

Tim affiderà a Noovle il compito di realizzare sei nuovi data center specializzati nell’offerta public e hybrid cloud, con certificazione TIER IV, e gestire sette data center core e quattro centri servizi già operativi per la più ampia offerta di soluzioni informatiche, dislocati su tutto il territorio nazionale, dai quali viene erogata l’offerta Cloud, hybrid Cloud e Multicloud di TIM.

Noovle parte oggi con circa mille professionisti e stima di raggiungere un miliardo di euro di fatturato nel 2024 con una crescita media annua di circa il 20% e un Ebitda atteso di circa 400 milioni di euro.

“Si tratta di un’iniziativa fondamentale per la digitalizzazione del Paese nell’ottica di creare infrastrutture adeguate a far crescere le nostre imprese commenta D’Asaro Biondo – Diamo vita a una società che parte da una base importante, sana e solida e grazie al conferimento della rete di Data Center di Tim, e ai mille professionisti con cui partiamo, possiamo guardare al futuro con ambizione. Il nostro obiettivo sarà concentrarci sin da ora nel portare valore ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione”.

Noovle rafforzerà l’alleanza già avviata dal Gruppo Tim con Google Cloud e si avvarrà inoltre di partnership strategiche con Atos, Cisco, Citrix, Microsoft, Salesforce, SAP e VMware.